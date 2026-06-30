Telekom ist wichtige Säule für Mobilfunk in Nordrhein-Westfalen

Wie kommt der Mobilfunkausbau in Nordrhein-Westfalen voran? Darüber haben sich heute die Mitglieder der Mobilfunk Task Force NRW in Düsseldorf ausgetauscht. Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, Kommunen, Netzbetreiber und Funkturmgesellschaften zogen eine positive Bilanz und berieten die nächsten Schritte für eine noch bessere Mobilfunkversorgung im Land.

Das im vergangenen Jahr unterzeichnete Memorandum of Understanding (MoU) gibt die Richtung vor: Gemeinsam wollen die Partner den Mobilfunkausbau in Nordrhein-Westfalen beschleunigen und die Versorgung weiter verbessern. Die Deutsche Telekom erfüllt die von der Bundesnetzagentur festgelegten Versorgungsauflagen in Nordrhein-Westfalen und leistet damit einen wichtigen Beitrag für eine leistungsstarke Mobilfunkversorgung im bevölkerungsreichsten Bundesland. Land, Kommunen und Netzbetreiber arbeiten dafür eng zusammen. Das zeigt Wirkung: Der Ausbau kommt schneller voran, Genehmigungsverfahren werden vereinfacht und neue Mobilfunkstandorte können zügiger realisiert werden. Besonders die Novellierung der Landesbauordnung hat dafür wichtige Voraussetzungen geschaffen.

„Der Mobilfunkpakt NRW und die Task Force bringen alle an einen Tisch – mit sichtbaren Ergebnissen. Dafür danke ich der Landesregierung, den Kommunen und allen Partnern. Gemeinsam haben wir Prozesse beschleunigt und den Ausbau deutlich vorangebracht. Mit der neuen Landesbauordnung kommt mehr Tempo in den Ausbau. Genehmigungen dauern kürzer, neue Standorte entstehen schneller und die Menschen profitieren früher von besserem Mobilfunk. Das zahlt sich aus. Bei den Versorgungsauflagen sind wir auf einem guten Weg. Für die Deutsche Telekom ist klar: Wir investieren weiter, wir bauen weiter und wir leisten einen entscheidenden Beitrag dazu, dass Nordrhein-Westfalen digital noch stärker wird“, sagt Telekom Deutschland Chef Rodrigo Diehl.

Gegenstand des MoU

Damit die Versorgungsauflagen der Netzbetreiber als erfüllt gelten, müssen folgende Punkte gegeben sein: 99.5 Prozent der Fläche in Deutschland sowie 99 Prozent der Haushalte in jedem Bundesland in dünn besiedelten Regionen müssen mit Mobilfunk versorgt sein. Zudem gilt es, alle Bundes-, Land,- Kreis- und Wasserstraßen lückenlos zu versorgen. Zur Erfüllung dieser Auflagen bauen alle Netzbetreiber in Summe 243 Neubauten und 403 Erweiterungen. 96 der Neubauten werden von allen Netzbetreibern gemeinsam errichtet. Zurzeit betreibt die Telekom im Bundesland NRW jetzt 7.010 Standorte. Die Versorgung der Haushalte mit schnellem Mobilfunk beträgt 99,8 Prozent, die Flächenabdeckung beträgt rund 96 Prozent.

Hintergrund Mobilfunk Task Force NRW

Seit 2018 tagen fünf Ministerien, die Mobilfunkunternehmen Telekom, Vodafone, Telefonica und 1&1 als auch TowerCo sowie Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände aus NRW einmal jährlich. Gemeinsam wollen Land, Kommunen und Netzbetreiber verbliebene Funklöcher schließen, bis spätestens 2030 eine flächendeckende 5G-Versorgung erreichen und Mobilfunkstandorte möglichst mit Glasfaser anbinden. Damit der Ausbau schneller vorankommt, vereinfachen Land und Kommunen Verfahren und beschleunigen Genehmigungen. 2025 haben die Partner ihren gemeinsamen Kurs bekräftigt und das Memorandum of Understanding um weitere Aufgaben ergänzt.

Neue Standorte dringend gesucht

Beim Ausbau ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Vermieter erhalten dafür eine langfristige ortsübliche Miete. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Maststandort anbieten möchte, kann sich an die Deutsche Funkturm wenden: www.dfmg.de/standortangebot . Die Deutsche Funkturm baut die Mobilfunkstandorte der Telekom.

Überall-Netz der Telekom

Mit rund 36.500 Mobilfunkstandorten verfügt die Telekom über das beste Mobilfunknetz Deutschlands. Das bestätigen die aktuellen Testsiege in den Fachmagazinen Chip, connect, ComputerBild und Imtest. Die Telekom investiert mehr als jeder andere Netzbetreiber in ihre Infrastruktur und baut ihr Überall-Netz jeden Tag weiter aus. Schon jetzt hat das Unternehmen bundesweit die mit Abstand größte 5G-Flächenversorgung.

Wer mehr über die Verfügbarkeit von Mobilfunk an seinem Wohnort erfahren will, kann sich unter www.telekom.de/netzausbau informieren.

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