Viel Daten, voller Speed, ein Preis: NORMA Connect startet Jahrespakete

NORMA connect und die Telekom Deutschland GmbH bringen neue Mobilfunkpakete auf den Markt. Einmal zahlen, ein ganzes Jahr profitieren: Die neuen Tarife bieten alles, was moderne Mobilfunknutzer brauchen – viel Datenvolumen, eine Flatrate für Telefonie und SMS, volle Flexibilität und 5G-Speed im besten D-Netz. Und dank eSIM-Variante ist der Einstieg noch einfacher und flexibler – ganz ohne physische SIM-Karte.

Die neuen Jahrespakete im Überblick:

Jahrespaket S mit 60 GB Datenvolumen für 69,99 €

Jahrespaket M mit 250 GB Datenvolumen für 99,99 €

Volle Kostenkontrolle für Kunden

Ob Gelegenheitsnutzer oder Vielsurfer – mit den neuen Jahrespaketen haben Kundinnen und Kunden ihr mobiles Budget fest im Griff. Ohne monatliche Kosten, ohne Vertragsbindung, ohne unangenehmen Überraschungen.

NORMA Connect steht für unkomplizierte Tarife zu attraktiven Preisen. Die neuen Jahrespakete unterstreichen diesen Anspruch: klare Konditionen, starke Leistung und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die neuen Tarife sind ab sofort in allen teilnehmenden Norma-Filialen oder auf www.norma-connect.de erhältlich.

Über NORMA connect

NORMA connect ist die Prepaid-Mobilfunkmarke des Discounters NORMA. Die Telekom Deutschland GmbH stellt für NORMA connect die technische Plattform und das Mobilfunknetz bereit. Die Basis für die Mobilfunktarife bildet das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom. NORMA übernimmt dabei die Vermarktung und den Vertrieb der Tarife über seine Filialen und den Online-Shop.

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