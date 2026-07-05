5G-Campus-Netz für automatisierten Hafenbetrieb in Hamburg

Der Hamburger Hafen ist als größter Seehafen Deutschlands und drittgrößter Containerhafen Europas ein zentraler Knotenpunkt für den internationalen Warenverkehr. Am Container Terminal Altenwerder (CTA) der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat die Deutsche Telekom gemeinsam mit Ericsson ein leistungsfähiges privates 5G-Campus-Netz aufgebaut. Über einen Quadratkilometer Terminalfläche versorgt es mit moderner Mobilfunktechnologie und unterstützt zentrale Logistikprozesse sowie Echtzeit-Anwendungen. Gleichzeitig dient das Netz als digitales Testfeld für innovative Lösungen im Hafen und ermöglicht es, neue Technologien unter realen Betriebsbedingungen zu erproben und gezielt weiterzuentwickeln.

„Mit dem 5G-Campus-Netz im Container Terminal Altenwerder bringen wir zusammen mit der HHLA die Digitalisierung der Hafenlogistik einen wichtigen Schritt voran. Die Lösung zeigt, wie moderne Mobilfunktechnologie komplexe Prozesse effizienter, transparenter und flexibler macht“, sagt Klaus Werner, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland.

„Mit dem 5G-Campus-Netz haben wir jetzt eine performante und stabile Funkinfrastruktur, auf der wir neue Anwendungen realitätsnah testen und direkt in den Betrieb bringen können. Gleichzeitig können wir mit unseren Partnern Lösungen unter echten Bedingungen bei uns im Terminal erproben und weiterentwickeln. Für uns ist das ein wichtiger Schritt, um die Vernetzung und Automatisierung des CTA gezielt voranzutreiben“, erklärt Michael Albers, HHLA-IT-Projektleiter.

Leistungsfähige Infrastruktur für anspruchsvolle Logistikprozesse

Das 5G-Campus-Netz am CTA ist auf die besonderen Anforderungen eines hochautomatisierten Containerterminals ausgelegt. Es vernetzt Fahrzeuge, Sensoren, mobile Endgeräte und IT-Systeme in Echtzeit. Die auf der Ericsson Private 5G -Lösung basierende Architektur gewährleistet auch bei hoher Netzauslastung eine stabile und leistungsfähige Kommunikation. Gleichzeitig ist das Netz flexibel erweiterbar und kann an zukünftige Anforderungen angepasst werden.

Bundesförderung für digitale Hafeninnovationen

Das Projekt „PROCON-5G“ ist eines von mehreren Vorhaben, die im Rahmen der Förderrichtlinie „Digitale Testfelder in Häfen“ unterstützt werden. Mit dieser Initiative fördert das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) auf Grundlage eines Beschlusses des Deutschen Bundestages den Ausbau digitaler Infrastruktur in deutschen See- und Binnenhäfen. Ziel ist es, Testfelder für die Erprobung innovativer Technologien und Anwendungen zu schaffen. Projektträger der Förderrichtlinie ist der TÜV Rheinland.

Weitere Informationen sind unter www.digitest-hafen.de verfügbar.

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