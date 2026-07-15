MagentaTV: Zwischen Highlands und Zeitreise

Vor rund einem Jahr feierte das Prequel zu „Outlander“ seine Premiere. Unter dem Titel „Blood of my Blood“ stand erstmals die Vorgeschichte der britisch-US-amerikanischen Erfolgsserie im Mittelpunkt. Nun geht das Spin-off in die zweite Staffel und erzählt weiter von zwei Liebesgeschichten, die durch Zeit, Herkunft und Clan-Grenzen immer wieder auf die Probe gestellt werden.

Auf magenta.tv und in der MagentaTV-App (TV, Smartphone, Tablet) können erste sowie aktuelle Folgen ausgewählter Originals, Exclusives und internationaler Top-Serien kostenlos und ohne Registrierung gestreamt werden.





„Outlander: Blood of my Blood”: Das „Outlander“-Universum wächst weiter

Am 19. September startet die zweite Staffel des „Outlander“-Prequels „Outlander: Blood of My Blood“ exklusiv bei MagentaTV. Im Zentrum stehen erneut die jungen Liebespaare Julia (Hermione Corfield) und Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) sowie Ellen MacKenzie (Harriet Slater) und Brian Fraser (Jamie Roy). Zwischen großer Liebe, Überlebenswillen und einem drohenden Krieg kämpfen sie um ihre Zukunft in den Highlands.

Eine Zeitreise ins Schottland des 18. Jahrhunderts hatte Henry und Julia voneinander getrennt. An den Standing Stones von Craigh na Dun fanden sie zwar wieder zusammen, doch die Rückkehr zu ihrer Tochter Claire verläuft nicht nach Plan: Julia bleibt mit ihrem Baby allein zurück, während Henry verzweifelt nach einem Weg zu ihr sucht. Auch Brian Fraser und Ellen MacKenzie müssen um ihr Glück ringen. Ihre verbotene Liebe scheint zunächst alle Hürden überwunden zu haben. Dann bricht der Jakobitenaufstand von 1715 aus und die Clans ziehen in den Krieg.

Zur Besetzung zählen neben Corfield, Irvine, Slater und Roy außerdem Tony Curran, Séamus McLean Ross, Sam Retford, Rory Alexander und Conor MacNeill. Showrunner ist Matthew B. Roberts, der gemeinsam mit Ronald D. Moore, Maril Davis, Toni Graphia, Luke Schelhaas, Michael Wilson, Jim Kohlberg und Luke Parker Bowles auch als Executive Producer tätig ist. Produziert wird „Outlander: Blood of My Blood“ von Sony Pictures Television. Die Serie erweitert die Welt des langjährigen Erfolgsformats „Outlander“, basierend auf den Bestseller-Romanen von Diana Gabaldon.

Seit August 2025 steht die erste Staffel der Prequel-Serie für MagentaTV Kund*innen exklusiv und ohne Zusatzkosten zum Streaming bereit. Ab dem 19. September 2026 wird die neue Staffel zeitgleich zur US-Premiere ebenfalls exklusiv bei MagentaTV verfügbar sein. Für alle Interessierten ist die erste Folge auch ohne Login kostenlos auf www.magenta.tv und in der MagentaTV App verfügbar.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil