Telekom nimmt 71 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb

Die Telekom hat im Juni ihr Mobilfunknetz weiter ausgebaut. 71 neue Mobilfunkstandorte hat das Unternehmen in Betrieb genommen. An 768 bestehenden Standorten hat die Telekom die Kapazität erhöht. Alle diese Maßnahmen zahlen auf das Ultra-Kapazitätsnetz der Telekom ein. Die meisten neuen Standorte hat die Telekom in Bayern (15) in Betrieb genommen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (10) und Baden-Württemberg (8). Aktuell können bundesweit rund 99 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei nahezu 100 Prozent.

Kommunen mit neuen Standorten im Juni

Altdorf, Bad Berleburg, Berge, Berlin, Bremen, Burgkirchen a. d. Alz, Delbrück, Dresden, Eging a. See, Frankfurt a. Main, Gangelt, Gera, Gönnersdorf, Göttingen, Griefstedt, Großenkneten, Gütersloh, Hameln, Hamm, Haren (Ems), Haßfurt, Höxter, Hünxe, Jübar, Jünkerath, Kiel, Kleinostheim, Kremmen, Leer (Ostfriesland), Leipzig, Lipp, Lübeck, Lübbenau, Luckaitztal, Mainleus, Mannheim, Milower Land, Neumarkt-Sankt Veit, Neumünster, Niedergörsdorf, Nürnberg, Oberstdorf, Ottensoos, Parkstein, Pemfling, Rimbach, Roding, Schlieben, Schönau a. Königssee, Schriesheim, Schrozberg, Schwendi, Sondershausen, Thiendorf, Üchtelhausen, Ühlingen-Birkendorf, Waiblingen, Wartmannsroth, Weeze, Wendlingen am Neckar, Wester-Ohrstedt, Willingen (Upland), Wismar, Hanse, Wittstock/Dosse, Wuppertal, Wurster Nordseeküste, Wusterhausen/Dosse.

Sonderversorgung für den Event-Sommer

Neben dem regulären Ausbau verstärkt die Telekom in diesem Jahr zeitweise das Mobilfunknetz auf bundesweit rund 100 Veranstaltungen mit temporären Standorten. In den Sommermonaten zählen dazu neben Volksfesten und Sportveranstaltungen auch rund 50 Festivals, auf denen zusätzliche Mobilfunk-Container für extra Kapazität sorgen. Sie ermöglichen stabile Verbindungen selbst bei hoher Netzlast inmitten großer Menschenmengen. Insgesamt kommen dafür bundesweit rund 200 temporäre Standorte zum Einsatz: Mit 15 temporären Sendestationen erhielt das Parookaville (17.- 19. Juli) in Weeze die umfangreichste Mobilfunk-Sonderversorgung der Telekom – gefolgt vom Wacken Open Air (29. Juli - 1. August) mit acht Standorten. Bei der Nature One (30. Juli - 2. August) sind sieben mobile Extra-Masten vor Ort.

Informationen für Kunden

Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf www.telekom.de/netzausbau seine Mobilfunk-Versorgung prüfen. Auch die Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000) informieren darüber.

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