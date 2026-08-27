Telekom modernisiert Mobilfunkversorgung im Stadion von Bayer 04 Leverkusen

Pünktlich zum Saisonstart der Fußball-Bundesliga hat die Deutsche Telekom die Mobilfunkversorgung in der BayArena gemeinsam mit Bayer 04 Leverkusen umfassend modernisiert. 41 Antennen sind jetzt direkt über den Tribünen installiert. So bleibt die Verbindung auch dann leistungsfähig, wenn nach dem Tor zehntausende Fans gleichzeitig ihr Jubelvideo posten.

„Die BayArena ist an Spieltagen ein Ort, an dem mehr als 30.000 Menschen gemeinsam mitfiebern und ihre Erlebnisse teilen. Eine leistungsfähige Mobilfunkversorgung gehört deshalb für uns ganz selbstverständlich zu einem modernen Stadionerlebnis. Mit der Telekom schaffen wir dafür die passende Infrastruktur und machen die BayArena auch digital fit für die neue Saison.“, sagt Fabian Otto, Direktor Finanzen/Personal/IT bei Bayer 04 Leverkusen.

Spezialversorgung für mehr als 30.000 Fans

Bei einem ausverkauften Fußballspiel greifen mehr als 30.000 Smartphones gleichzeitig auf das Mobilfunknetz zu. Um auch bei einer derart hohen Auslastung genügend Netzkapazität bereitzustellen, hat die Telekom die BayArena in insgesamt 14 Mobilfunksektoren aufgeteilt. So lässt sich die verfügbare Kapazität gezielt auf die einzelnen Tribünenbereiche verteilen. Die Antennen sind auf die jeweiligen Zuschauerbereiche ausgerichtet und sorgen auch bei voll besetzten Rängen für eine leistungsstarke Mobilfunkversorgung: 15 Antennen versorgen den Unterrang, 26 den Oberrang. Zum Einsatz kommen sowohl LTE als auch 5G auf Mobilfunkfrequenzen zwischen 800 und 3.600 Megahertz.

Mehr Netz für den Jubelmoment

„Wenn die BayArena kocht, muss das Netz liefern – sofort. In den ersten zehn Sekunden nach einem gegebenen Tor entscheidet sich, ob ein Fan sein Video verschicken kann oder auf den Ladebalken blickt. Ein stabiles, schnelles Netz gehört heute zum Stadionerlebnis dazu“, sagt Mathias Poeten, verantwortlich für den Mobilfunkausbau der Deutschen Telekom. „Deshalb schaffen wir in der BayArena die nötige Kapazität, damit auch Zehntausende Fans gleichzeitig schnell und zuverlässig im Netz unterwegs sein können.“

Fünf Kilometer Kabel unter dem Stadiondach

Direkt nach dem letzten Saisonspiel begann die Montage der neuen Infrastruktur. Während der Bundesliga-Sommerpause verlegten die Teams fünf Kilometer Hochfrequenzkabel, bauten Kabeltrassen, Verteiler und vier neue Betriebsräume. An die Montagepunkte unter dem Dach kam kein Hubsteiger heran. So mussten Industriekletterer Antennen und Kabel anbringen.

Die neue Netzinfrastruktur ist zudem als Gemeinschaftsanlage ausgelegt. Bei komplexeren Projekten wie der Mobilfunkversorgung in Fußballstadien plant und baut ein Netzbetreiber federführend die Antenneninfrastruktur. In der BayArena hat die Telekom diese Rolle übernommen. Andere Netzbetreiber können die Anlage mitnutzen und ihre eigene Mobilfunktechnik daran anschließen, statt separate Antenneninfrastrukturen im Stadion aufzubauen.

Starkes Netz rund um die BayArena

Drei zusätzliche Mikrozellen entlang wichtiger Zugangswege schaffen Netzkapazität dort, wo vor und nach dem Spiel viele Menschen unterwegs sind. Auch in den Spielerkabinen und weiteren Bereichen des Stadions hat die Telekom die Versorgung ausgebaut.

Und der Ausbau geht weiter

Mit der neuen Stadionversorgung ist der Ausbau rund um die BayArena noch nicht abgeschlossen. Auch entlang der Wege zum Stadion und in weiteren Bereichen wird die Telekom die Mobilfunkversorgung weiter verdichten, damit Fans vom Ankommen bis zur Heimreise gut verbunden bleiben.

Wie die neue Mobilfunkversorgung unter dem Stadiondach entstanden ist und welche Herausforderungen der Ausbau in der Sommerpause mit sich brachte, zeigt die Telekom im aktuellen Netzvideo aus der BayArena .

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