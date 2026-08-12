MagentaTV: Düsterer Thriller trifft sonnige Genussreise

Die britische Thrillerserie „Krähenmädchen“ kehrt im Oktober mit ihrer zweiten Staffel zurück. In Deutschland können MagentaTV-Kund*innen exklusiv die neuen, spannenden Fälle von Detective Chief Inspector Jeanette Kilburn verfolgen. Diesmal führen ihre Ermittlungen sie unter anderem zu einer mumifizierten Leiche, auf eine Schweinefarm und in die Welt illegaler Kämpfe. Deutlich sonniger und genussvoller geht es dagegen in der neuesten Ausgabe des MagentaTV Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ zu. Für Zwei-Sterne-Koch Tim Raue führt die Reise diesmal nach Mallorca. Abseits von Ballermann und Massentourismus begibt er sich dort auf die Suche nach dem authentischen Geschmack der Baleareninsel.

Auf magenta.tv und in der MagentaTV-App (TV, Smartphone, Tablet) können erste sowie aktuelle Folgen ausgewählter Originals, Exclusives und internationaler Top-Serien kostenlos und ohne Registrierung gestreamt werden.

„Krähenmädchen”: Die zweite Staffel der britischen Thrillerserie

Über ein Jahr nach seiner Premiere kehrt das britische Thrillerdrama „Krähenmädchen“ mit einer zweiten Staffel zurück. Erneut steht Detective Chief Inspector Jeanette Kilburn (Eve Myles) im Mittelpunkt. Nach dem Ende ihrer Ehe stürzt sie sich in eine Affäre mit der geheimnisvollen Psychologin Dr. Sophia Craven (Katherine Kelly).

Ein grausiger Fund auf einer Schweinefarm bringt Jeanette und Detective Constable Mike Dilliston (Elliot Edusah) auf eine geheimnisvolle Spur. Junge männliche Asylsuchende kamen offenbar bei illegalen Kämpfen ums Leben. Doch schon bald häufen sich die rätselhaften Todesfälle: Eine mumifizierte Leiche wird in einer Kirchenkrypta entdeckt, ein weiterer Toter in einer Gefriertruhe. Was zunächst wie getrennte Fälle wirkt, entpuppt sich als Teil eines viel größeren Geflechts. Die Ermittlungen führen Jeanette zur schwer fassbaren Victoria Burkeman (Clara Rugaard). Gleichzeitig entdeckt Sophia eine beunruhigende Verbindung zu einem ehemaligen Patienten. Je tiefer Jeanette in den Fall eindringt, desto erschreckender wird die Wahrheit: Die Person, nach der sie seit so langer Zeit sucht, könnte ihr sehr viel näher sein, als sie es sich jemals hätte vorstellen können.

Staffel zwei von „Krähenmädchen“ startet ab dem 31. Oktober 2026 exklusiv bei MagentaTV – und das wie immer ohne Zusatzkosten. Alle Interessierte können die erste Folge sogar ohne Abo und ohne Anmeldung auf magenta.tv und in der MagentaTV App direkt streamen.

„Herr Raue reist!”: Tim Raue entdeckt Mallorcas kulinarische Vielfalt

Mallorca jenseits von Sangria-Eimern und Partyklischees: In der neuen Folge von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ macht sich Zwei-Sterne-Koch Tim Raue auf die Suche nach dem echten Geschmack der Insel.

Zwischen Palma, Sóller und dem Landesinneren trifft er Köche, Auswanderer und echte Inseltypen. Er backt Focaccia mit Jo Semola, entdeckt die Markthalle von Palma und probiert eine rund drei Kilogramm schwere mallorquinische Languste bei Sternekoch Andreu Genestra. Dazu kommen duftende Zitrusfrüchte aus dem Sóller-Tal und ein kurzer Abstecher zum Ballermann. Zurück in Berlin bringt Raue seine Eindrücke auf den Teller. Sein Fazit: Mallorca hat Charakter – und den kann man schmecken.

Ab dem 13. August 2026 ist die Mallorca-Ausgabe von „Herr Raue reist!“ exklusiv bei MagentaTV verfügbar. Für alle Interessierten ist die Folge auch ohne Login kostenlos auf www.magenta.tv und in der MagentaTV App verfügbar.



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