MagentaTV: Neue Thriller-Serie hat Premiere bei MagentaTV

„Droneland“ ist ein action-geladener Crime-Thriller, der in einer nahen Zukunft spielt und die Schnittstellen von Überwachung, Technologie und Macht in einem zerrissenen Europa beleuchtet. Die packende Near-Future Serie (6 × 45 Minuten) basiert auf dem Roman Drohnenland von Tom Hillenbrand und wurde von Showrunner und Produzent Nicolas Steil entwickelt. Die Serie wird 2027 auch im ZDF und ZDF-Streamingportal zu sehen sein.

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„Droneland”: Europäischer Neo-Noir trifft auf internationale Strahlkraft

Am 08. Oktober startet die neue Thriller-Serie „Droneland“, exklusiv bei MagentaTV.

Mit einem internationalen Ensemble, darunter Oliver Masucci (Dark, Er ist wieder da), Sophie Mousel (Capitani), Sibel Kekilli (Game of Thrones, Die Fremde), Elise Schaap (Undercover), Marc Limpach (Bad Banks) und Alexander Scheer (Blood & Gold, Sløborn), erzählt die Serie die Geschichte eines ungewöhnlichen Duos: eines von den Schrecken des Krieges gezeichneten Veteranen und einer idealistischen Europol-Ermittlerin. Gemeinsam stoßen sie auf eine Technologie-Verschwörung, die die Grundfesten der Realität selbst bedroht.

Die internationale Thriller-Serie führt in die nahe Zukunft Europas, in dem die Bevölkerung von Drohnen überwacht wird. Der ehemalige Soldat Aart Westerfeld (Oliver Masucci) und die Europol-Agentin Nina Bittman (Sophie Mousel) müssen den Mord an einem Politiker aufklären und stoßen dabei auf eine gefährliche Verschwörung.

Mit einer unverwechselbaren europäischen Handschrift – rau, realistisch und atmosphärisch dicht – greift „Droneland“ universelle Themen einer Zeit auf, in der Künstliche Intelligenz, Überwachung und die Verlockung digitaler Utopien unsere Gesellschaft neu definieren. Die Parallelen zu aktuellen Debatten über Technologie, Populismus und Demokratie verleihen der Serie besondere Aktualität.

Produziert wird „Droneland“ von der Iris Group (Luxemburg, Deutschland) in Koproduktion mit Syrreal Cats (Deutschland), Topkapi Series (Niederlande), Enter Film (Polen) und ZDF(Deutschland) sowie in Zusammenarbeit mit MagentaTV. Regie führen Max Zähle und Félix Koch. Die Drehbücher stammen von Pierre Majerus, Nicolas Steil, Jan Cronauer und Christophe Wagner.

Gedreht wurde 2025 in Luxemburg, Deutschland, Niederlande und Polen.

„Droneland“ wird von führenden europäischen Förderinstitutionen, Plattformen und Sendern unterstützt. Die Buchvorlage „Drohnenland“ erschien ursprünglich im Kiepenheuer & Witsch Verlag.

Ab dem 08. Oktober 2026 wird die neue Serie exklusiv bei MagentaTV verfügbar sein.

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