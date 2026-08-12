Teachtoday Medienkompetenztest: Erweiterte Version kostenlos in der MeinMagenta App

Für viele Kinder markiert der Schulstart den Zeitpunkt für das erste Smartphone. Damit rückt die Frage in den Fokus: Wie sicher und verantwortungsvoll gehen Kinder und Jugendliche damit um?

59% aller Eltern halten ein Smartphone für Kinder und den Umgang damit für wichtig. Gleichzeitig benennen 55 % aller Eltern Online-Sicherheit als ihre größte Sorge (KIM-Studie, 2024). Die Telekom hat daher im Rahmen ihrer Medienkompetenz-Initiative Teachtoday schon im letzten Jahr zusammen mit Fachleuten einen Medienkompetenztest entwickelt. Jetzt gibt es die weiterentwickelte Version mit vertiefenden Fragen exklusiv für Kunden in der MeinMagenta App.

Wie bewegen sich Kinder und Jugendliche sicher im digitalen Raum

Wichtig ist, wie sich Kinder, Jugendliche und Eltern in realen Situationen verhalten – wie sie Probleme lösen, kommunizieren und online Entscheidungen treffen. Das erfordert mehr als nur technisches Wissen: Medienkompetenz ist gefragt. Die Initiative Teachtoday der Deutschen Telekom stellt exklusiv für ihre Kunden den neuen, erweiterten Medienkompetenztest für die ganze Familie vor. Geboten werden individuelles Feedback und Tipps für sicheres Verhalten im Netz.

Der Test stützt sich auf das europäisch anerkannte 4C-Modell. Die vier Cs stehen für die wichtigsten Zukunftskompetenzen: Communication (Miteinander reden), Collaboration (Gemeinsam schaffen), Critical Thinking (Nachdenken und klug entscheiden) und Creativity (Ideen haben und ausprobieren).

Der Medienkompetenztest richtet sich an drei Zielgruppen: Kinder (9- bis 12 Jahre), Jugendliche (13- bis 16 Jahre) sowie Eltern.

Erweiterte Version exklusiv für Kunden, Basis-Version bietet Grundlagen

Die erweiterte Version ist exklusiv für Kunden über die Magenta Moments in der Mein-Magenta-App buchbar.

In der MeinMagenta App sind alle Angebote und Services für Telekom-Kunden abrufbar. Magenta Moments ist das Treue-Programm der Deutschen Telekom für Privatkunden, es ist in die MeinMagenta App integriert und bietet regelmäßige Vorteile nur für Telekom-Kunden an.

Die Basis-Version des Tests ist in zehn Sprachen verfügbar. Es werden keine persönlichen Daten abgefragt oder gespeichert.

Der Medienkompetenztest von Teachtoday wurde mit dem Comenius-Siegel 2026 für hohe pädagogische Qualität, didaktische Gestaltung und praxisnahe Förderung von Medienkompetenz ausgezeichnet.

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