Telekom ist offizieller Event-Partner des FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 in Berlin

Die Deutsche Telekom engagiert sich als offizieller Event-Partner des FIBA Women’s Basketball World Cup 2026. Wenn vom 4. bis 13. September die 16 besten Frauen-Nationalteams der Welt in Berlin um den Weltmeistertitel spielen, macht die Telekom das Basketball-Ereignis des Jahres mit starken Präsenz- und Aktivierungsmaßnahmen in der Arena und in der Hauptstadt erlebbar. Das größte und beste TV-Angebot zur Frauen-WM gibt es zudem nur bei MagentaSport und MagentaTV: 23 Spiele der WM, darunter alle deutschen Begegnungen, zwei internationale Partien pro Spieltag sowie die gesamte Finalrunde sind für Kunden und Kundinnen live zu sehen.

Starke Markenpräsenz in den Arenen

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Verbindung aus emotionalem Live-Sport, digitalen Erlebnissen und echter Fan-Nähe. Dabei wird die Marke Telekom in den Turnier-Arenen auf verschiedenen Flächen präsent sein. Die Heim-WM wird somit entlang des gesamten Turniererlebnisses begleitet und die Sichtbarkeit des Frauenbasketballs auf internationaler Bühne gestärkt. An ausgewählten Highlight-Spieltagen sorgt zudem das Pausenspiel „MagentaSport Volltreffer“ für zusätzliche Spannung.

Besondere Erlebnisse außerhalb der Spielstätten

Auch außerhalb der Spielstätten schafft die Telekom besondere Erlebnisse: In der Fanzone lädt ein MagentaSport-gebrandeter 3x3-Court zu Programm-Highlights und sportlicher Bewegung ein. Dazu gehört z.B. die "Neue Sporterfahrung" (mehr dazu hier ) mit Rollstuhlbasketball. Ein Promostand ergänzt das Angebot für Besucherinnen und Besucher.

Die Telekom erzählt und verstärkt die Heim-WM 2026 damit auf allen Ebenen – auf den Plattformen, in den Arenen, auf dem Court, in der Fanzone und im Austausch mit den Fans.

Europas bester Basketball live bei MagentaSport

Über die Frauen-WM hinaus bietet die Telekom bei MagentaSport Europas besten Basketball. Zu sehen sind alle Spiele der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften. Darüber hinaus gibt es weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.

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