Telekom nimmt 81 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb

Die Telekom hat im Juli ihr Mobilfunknetz weiter ausgebaut. 81 neue Mobilfunkstandorte hat das Unternehmen in Betrieb genommen. An 168 bestehenden Standorten hat die Telekom die Kapazität erhöht. Alle diese Maßnahmen zahlen auf das Ultra-Kapazitätsnetz der Telekom ein. Die meisten neuen Standorte hat die Telekom in Bayern (21) in Betrieb genommen, gefolgt von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit jeweils 11. Auf der besonders schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken deutschlandweit jetzt mehr als 21.000 5G-Antennen in rund 1.300 Städten und Gemeinden – mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.

Aktuell können bundesweit rund 99 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei nahezu 100 Prozent

Kommunen mit neuen Standorten im Juli

Aachen, Annaburg, Attendorn, Bad Berleburg, Bad Lauterberg, Barßel, Bayreuth, Benzingen, Berge, Berlin, Berne, Breitenbrunn, Clausthal-Zellerfeld, Dinkelsbühl, Dresden, Ebenweiler, Elchingen, Eppingen, Frankfurt a. Main, Fürstenwalde, Gemünden am Main, Gersthofen, Gladbach, Greifswald, Hattersheim am Main, Hennigsdorf, Hüfingen, Kempen, Kirchendemenreuth, Königsheim, Krauchenwies, Leinfelden-Echterdingen, List, Ludwigslust, Mallersdorf-Pfaffenberg, Manching, Medlingen, Moosbach, München, Murnau am Staffelsee, Neeresheim, Nettersheim, Neu Wulmstorf, Nideggen, Nittendorf, Nordhausen, Nordhausen, Nordhorn, Obersensbach, Öhningen-Wangen, Offenheim, Olfen, Probstzella, Rauhenebrach, Recklinghausen, Remda-Teichel, Röhrmoos, Schechen, Schlüsselfeld, Schmidgaden, Schnaittach, Schwarzenberg, Sömmerda, Speyer, Spremberg, St. Goar, Sundern, Viersen, Warnow, Weil am Rhein, Wernigerode, Wesel, Weyhausen, Wiernsheim, Wietmarschen-Lohne und Würzburg.

Mobilfunknetz gewinnt alle Ookla Speedtest Awards

Die Telekom hat bei den Ookla Speedtest Awards sämtliche Auszeichnungen gewonnen, die in Deutschland für das erste Halbjahr 2026 vergeben werden. Kein anderer Netzbetreiber in Deutschland wurde bislang in allen nationalen Kategorien ausgezeichnet. Zu den Titeln zählen unter anderem „Best Mobile Network“, „Best Coverage“ und „Most Consistent Mobile Network“. Die Telekom sichert sich sowohl beim „Fastest Mobile Network“ als auch beim „Fastest 5G Network“ den Spitzenplatz und erreicht dabei jeweils mehr als dreimal so hohe Downloadgeschwindigkeiten wie der zweitplatzierte Anbieter. Dabei überzeugt das Netz nicht nur bei technischen Messungen, sondern auch die Nutzerinnen und Nutzer. Sie bewerten das Netz der Telekomals Deutschlands bestes Mobilfunknetz.

Informationen für Kunden

Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf www.telekom.de/netzausbau seine Mobilfunk-Versorgung prüfen. Auch die Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000) informieren darüber.

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