Deutsche Telekom ordnet Führungsfunktionen neu

Wechsel an der Spitze des Finanzressorts der Deutschen Telekom: Dr. Christian Illek wird das Unternehmen nach der Hauptversammlung 2027 Ende April aus Altersgründen verlassen. Sein Nachfolger wird Dhananjay Mirchandani, der zum 1. Mai 2027 auf Finanzvorstand Christian Illek folgt. Zudem wurde Jan Hofmeyr zum neuen Vorstand Produkt und Technologie berufen. Der in Südafrika geborene US-Amerikaner tritt zum 1. November 2026 die Nachfolge von Dr. Abdurazak (Abdu) Mudesir an, der das Unternehmen im Frühjahr auf eigenen Wunsch verlassen hat. Neuer Chief Product & Digital Officer der Telekom wird Mladen Mitic. Er war bisher verantwortlich für B2C-Commercial Growth im Europa-Segment der Deutschen Telekom und berichtet zukünftig an Technikvorstand Hofmeyr. Mitic folgt Jonathan Abrahamson nach, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Dr. Frank Appel, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom:

„Das Signal, das von diesen Berufungen ausgeht, ist klar: Mit diesen Entscheidungen verbinden wir Erfahrung, Erneuerung und internationale Technologiekompetenz. Die Deutsche Telekom steht operativ und strategisch hervorragend da. Jetzt geht es darum, diese Stärke auch mit der nächsten Führungsgeneration zu wahren und auszubauen. Deshalb haben wir die Nachfolge mit großer Sorgfalt vorbereitet. Mit diesen Personalentscheidungen setzen wir den geordneten Übergang zur nächsten Vorstandsgeneration fort.

Christian Illek hat die Deutsche Telekom über viele Jahre und in unterschiedlichen Führungsrollen geprägt. Ob als Personal- oder in den letzten Jahren als Finanzvorstand – der Aufsichtsrat hat die Zusammenarbeit mit ihm immer sehr geschätzt. Mit ihm geht eine anerkannte Führungspersönlichkeit mit einer großen Verbundenheit zur Deutschen Telekom. Das zeigte sich auch in seiner Bereitschaft, für die Übergangszeit zusätzlich das Technikressort mitzuverantworten. Dafür und für die hervorragende Arbeit der letzten 20 Jahre gebührt ihm unser ausdrücklicher Dank und unsere Anerkennung.

Mit Dhananjay Mirchandani haben wir einen überzeugenden Nachfolger für Christian Illek aus den eigenen Reihen gefunden. Er kennt die Telekom und unsere Industrie aus seiner Zeit als Analyst und Strategieberater. Seine Berufung ist ein starkes Signal für die Kontinuität in diesem wichtigen Bereich unseres Hauses.

Mit Jan Hofmeyr gewinnen wir einen international ausgesprochen erfahrenen Technologie-Experten, der Telekommunikation und die Welt der großen Technologieplattformen gleichermaßen kennt. Genau diese Verbindung wird für die nächste Phase unserer Netzentwicklung und technologischen Transformation von großer Bedeutung sein.”

Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom:

„Für mich ist der Abschied von Christian Illek weit mehr als eine Personalie. Christian und ich haben über zwei Jahrzehnte eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Als Marketing-Verantwortlicher für das Deutschland-Geschäft, als Personalverantwortlicher, als Finanzchef und zuletzt zusätzlich als CTO ad interim – Christian war in entscheidenden Phasen ein wichtiger Architekt unserer Entwicklung. Vor allem aber war er für mich immer eines: ein verlässlicher Partner. Jemand, mit dem man auch schwierige Situationen offen diskutieren konnte, der Verantwortung übernommen hat und auf den man sich jederzeit verlassen konnte. Viele Entscheidungen, auf die wir heute mit Stolz schauen, tragen auch seine Handschrift. Christian hinterlässt deshalb kein Amt – er hinterlässt ein bestens bestelltes Haus. Besonders schätze ich, dass er seinen Nachfolger mit großer Professionalität an die Aufgabe heranführt. Das ist Führungsverantwortung über die eigene Amtszeit hinaus. Mit Dhananjay Mirchandani haben wir eine anerkannte Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen für die Nachfolge gewinnen können. Er kennt die Telekom und die Industrie. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.

Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wir mit Jan Hofmeyr einen Technologie-Manager seines Kalibers für die Deutsche Telekom gewinnen konnten. Jan kennt die Telekommunikationsindustrie aus eigener langjähriger Erfahrung. Gleichzeitig kennt er die Welt der internationalen Technologieplattformen, die Geschwindigkeit von Cloud und digitalen Geschäftsmodellen und die enorme Dynamik, die durch künstliche Intelligenz entstanden ist. Er kennt also beide Seiten des Spielfelds. Genau diese Verbindung brauchen wir jetzt. Ich freue mich darauf, mit ihm die technologische Zukunft der Deutschen Telekom zu gestalten – und unsere Position als führendes europäisches Telekommunikationsunternehmen weiter auszubauen. Dabei kann er auf die Unterstützung von Mladen Mitic vertrauen, der ihm als neuer Chief Product & Digital Officer und Nachfolger von Jonathan Abrahamson zur Seite steht. Ein starkes Unternehmen erkennt man auch daran, dass es seine nächste Generation rechtzeitig in Verantwortung bringt. Genau das tun wir jetzt.“

Jan Hofmeyr, Vorstand Produkt und Technologie:

„Die Deutsche Telekom ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das gleichzeitig eine starke Telekommunikationsbasis, internationale Reichweite und die Fähigkeit besitzt, Technologie in großem Maßstab zu industrialisieren. Diese Verbindung ist eine außergewöhnliche Ausgangslage für die nächsten Jahre. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit Tim Höttges, dem gesamten Vorstand und dem P&T-Team. Gemeinsam wollen wir Netze, Cloud, AI und digitale Plattformen noch enger zusammenbringen – mit dem Anspruch, Technologie nicht nur zu nutzen, sondern die Zukunft unserer Branche aktiv mitzugestalten.“

Dr. Christian Illek, Finanzvorstand Deutsche Telekom:

„Es war und ist ein Privileg, in verschiedenen Funktionen einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Deutschen Telekom geleistet zu haben. Mein besonderer Dank gilt Tim, meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, meinen Teams und den vielen tollen Menschen bei der Telekom, mit denen ich in den Jahren bei der Telekom zusammenarbeiten durfte. Der Fokus der kommenden Monate ist es nun, meine Nachfolger bestmöglich einzuarbeiten.“

Dhananjay Mirchandani, designierter Finanzvorstand Deutsche Telekom:

„Ich übernehme diese Verantwortung mit großem Respekt und großer Vorfreude. Die Deutsche Telekom verfügt über eine klare Strategie und ist finanziell hervorragend aufgestellt. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Vorstand diese nachhaltige Wettbewerbsposition weiter auszubauen und die nächste Phase unserer strategischen Entwicklung mit derselben Konsequenz und Verlässlichkeit zu gestalten, wie Christian Illek das so erfolgreich in den letzten acht Jahren getan hat. Ich danke ihm für sein Vertrauen, seine Unterstützung bei meiner Laufbahn im Finanzbereich und für seine Bereitschaft, die Übergangsphase eng mit mir zu gestalten.“

Mladen Mitic, Chief Product & Digital Officer Deutsche Telekom:

„Ich fühle mich geehrt durch das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, um die nächste Generation unserer Produkte und Kundenerlebnisse in Europa mitzugestalten. Das nächste Jahrzehnt der Telekommunikation wird von Software und KI geprägt sein – sie verändern bereits heute, was unsere Netze und Produkte für Kundinnen und Kunden leisten können. Die Deutsche Telekom verfügt über die Größe, die Infrastruktur und das Vertrauen, um diesen Wandel anzuführen. Mein Fokus wird darauf liegen, diese Größe in Geschwindigkeit zu übersetzen und einfachere, persönlichere Produkte zu schaffen, die für unsere Kundinnen und Kunden einen echten Unterschied machen. Denn letztlich sollte Technologie vor allem eines tun: den Alltag der Menschen besser machen.“

Lebenslauf Jan Hofmeyr

Jan Hofmeyr (58) verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in Technologie- und Produktführung in Cloud-, Telekommunikations- und Verbraucherplattformen. Zuletzt war Hofmeyr als Vice President bei Amazon Web Services (AWS) beschäftigt, wo er das Telecom Segment verantwortetet. Davor leitete er den Bereich Produkt und Technologie für die AWS Edge Services. Vor AWS verbrachte Jan über ein Jahrzehnt bei Comcast, zuletzt als Executive Vice President und Chief Network Officer. Davor leitete er das Team, das bei Comcast die sogenannte X1-Plattform entwickelte. Jan war außerdem Mitglied des Corporate Advisory Boards und hatte Führungspositionen bei Entriq inne, einem Unternehmen, das eine entscheidende Rolle in der frühen Infrastruktur von kostenpflichtigen Internet-Live-Video- und Pay-per-View-Diensten spielte. Davor war er sieben Jahre bei Microsoft als Director of TV Strategy tätig, gründete die eHome-Abteilung mit und leitete die Entwicklung von Windows Media Center Edition. 2006 erhielt er den IP Leadership Award von Microsoft und hält mehrere Patente. Jan begann seine Karriere in Südafrika, wo er half, den ersten digitalen Fernsehsatellitendienst des Landes zu starten und später MWEB, einen der ersten Internetdienstanbieter Südafrikas, ins Leben rief. Er hat einen Bachelor of Science in Industrial Electronic Engineering von der Universität Stellenbosch, Südafrika.

Lebenslauf Dhananjay Mirchandani

Dhananjay Mirchandani (51) begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 2000 beim Beratungsunternehmen AT Kearney, wo er bei zahlreichen Beratungsprojekten in Europa und Amerika mitwirkte. 2007 wechselte er zum Beratungsunternehmen BCG, wo er bis 2010 vor allem Telekommunikations-, Kabel- und Medienunternehmen betreute. Von 2010 bis Anfang 2015 war er bei Vodafone Deutschland als Bereichsleiter Breitband & TV tätig. In dieser Funktion war er unter anderem für die kommerzielle Integration von Kabel Deutschland in die Vodafone-Gruppe verantwortlich. Danach wechselte er als Kapitalmarkt-Analyst für europäische Telekommunikationsunternehmen zu Bernstein Research. 2019 trat Dhananjay Mirchandani in die Deutsche Telekom ein und übernahm als Leiter Finanzen & Investment Management im Bereich Group Development Verantwortung für die Finanzplanung und das Performance Management des Bereichs. In dieser Rolle begleitete er unter anderem die strategische Entwicklung und spätere Veräußerung von T-Mobile Niederlande sowie mehrere größere Transaktionen im Funkturmgeschäft. 2023 folgte die Leitung Finanzen Privatkunden bei der Telekom Deutschland. Seit 2024 leitet er das Group Controlling der Deutschen Telekom und verantwortet damit die Finanzplanung, das Performance Management sowie die Cashflow-Steuerung und das Risikomanagement des Konzerns. Dhananjay Mirchandani ist Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und absolvierte sein Studium an der TU Darmstadt.

Lebenslauf Mladen Mitic

Mladen Mitic (49) ist derzeit Senior Vice President B2C Commercial Growth im Europa-Segment der Deutschen Telekom und wird ab dem 1. Oktober 2026 die Rolle des Chief Product & Digital Officer bei P&T übernehmen. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche. Zuvor hatte er leitende Positionen bei Telenor Norway und TDC Business in Dänemark inne und war von 2021 bis 2024 Vorstandsmitglied und Chief Commercial Officer bei Slovak Telekom. Seit Juni 2024 ist er verantwortlich für den Bereich B2C-Commercial Growth im Europa-Segment der Deutschen Telekom.

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