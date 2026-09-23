HBO Max jetzt neu bei MagentaTV: Blockbuster, Kultserien und große Franchises an einem Ort

Noch mehr Premium-Entertainment bei MagentaTV: Ab sofort können Kundinnen und Kunden auch HBO Max direkt über die TV-Plattform der Telekom buchen. Damit erweitert MagentaTV sein umfangreiches Angebot um einen der weltweit bedeutendsten Streamingdienste und bietet Zugang zu einem starken Portfolio aus Serien, Filmen und bekannten Franchises. HBO Max ist seit Januar 2026 auf dem deutschen Markt verfügbar und vereint Premium Content von HBO, Warner Bros., dem DC Universe und Discovery.

Mit der deutschen Eigenproduktion „4 Blocks ZERO“ startet am 25. September das mit Spannung erwartete Prequel zur ikonischen Serie „4 Blocks“. Dazu kommen einige der weltweit erfolgreichsten Entertainment-Marken und Franchises wie Game of Thrones, House of the Dragons, The White Lotus oder Dune:Prophecy. Und an Weihnachten wartet das größte Serien-Highlight des Jahres auf alle HBO Max-Abonnent*innen: die neue „Harry Potter-Serie“.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: „Mit HBO Max holen wir ein echtes Schwergewicht zu MagentaTV. Kaum ein anderer Streamingdienst steht für so viele außergewöhnliche Geschichten, große Marken und Serien, die weltweit für Gesprächsstoff sorgen. Genau solche starken Partner gehören zu MagentaTV. Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden die besten Inhalte an einem Ort bieten. Und das wie gewohnt einfach, komfortabel und zu sehr attraktiven Konditionen.“

Matthias Heinze, SVP Commercial bei Warner Bros. Discovery GSA: „Wir freuen uns sehr, HBO Max gemeinsam mit MagentaTV noch mehr Kundinnen und Kunden zugänglich zu machen. Diese Partnerschaft bringt zusammen, was zusammenpasst: die Reichweite und komfortable Nutzung von MagentaTV und ein außergewöhnliches Premium-Entertainment-Angebot mit großen Geschichten, ikonischen Marken und exklusiven Highlights – von ‚4 Blocks ZERO‘ bis ‚Harry Potter‘. Damit wird Premium-Streaming direkter und für noch mehr Menschen unkompliziert erlebbar.“

Sechs Buchungsoptionen zum Start

Zum Launch bietet die Telekom insgesamt sechs Zubuchoptionen für HBO Max an. Kundinnen und Kunden können dabei zwischen flexiblen Angeboten mit einem Monat Laufzeit und attraktiven Zwölf-Monats-Optionen wählen. Wer sich für zwölf Monate entscheidet, profitiert zudem von einem Preisvorteil gegenüber der monatlichen Buchung.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de.

Über HBO Max

HBO Max ist die weltweit führende Streaming-Plattform von Warner Bros. Discovery, die einzigartige und fesselnde Inhalte bietet, darunter hochwertige Serien, Filme, Dokumentationen, True-Crime-Formate und Animationsfilme für Erwachsene. HBO Max ist die Anlaufstelle für renommierte Unterhaltungsmarken wie HBO, Warner Bros., Max Originals, DC, Harry Potter sowie Kultserien wie Friends und The Big Bang Theory – alles an einem Ort. www.hbomax.com



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