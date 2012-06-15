Spitzenplätze für Telekom

Die Studie führte das Unternehmen Thomson Reuters Extel Survey durch. Alljährlich werden mehr als 10.000 Investoren und Analysten befragt. Sie bewerten verschiedene Aspekte der IR-Arbeit und erläutern, was sie als „Best Practice“ ansehen. Bei der Umfrage belegte Höttges internationale Spitzenplätze: In Europa steht er auf Platz eins unter den Top 25 Finanzchefs – und zwar über alle Länder und Branchen hinweg. Die Top-Position hat er gleichzeitig auch für den Bereich Telekommunikation inne.

Weitere Erfolge erzielte das IR-Team der Telekom. Im Bereich Telekommunikation landete es in Europa auf Platz eins, in der Kategorie alle Länder und Branchen auf Platz drei hinter Sanofi und BASF. Damit machte das Team in der Gesamtwertung für Europa nach dem achten Platz im Vorjahr einen großen Sprung nach vorne. Zuvor waren die IR-Experten der Telekom bereits beim Deutschen Investor Relations Preis 2012 mit dem zweiten Platz ausgezeichnet worden. Dieser Preis wird in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftswoche und Thomson Reuters verliehen.

In der Studie von Thomson Reuters verbuchte Stephan Eger, IR-Chef der Telekom, ebenfalls einen Spitzenplatz. Er belegte Platz eins im Bereich Telekommunikation in Europa. Über alle Branchen gesehen ist Eger in Europa auf Rang sechs platziert. Weiterhin erfreulich, dass in Griechenland auch die OTE drei erste Plätze in der nationalen Wertung errang (als Unternehmen, Kevin Copp als Finanzchef und Dimitrios Tzelepis als IR-Chef).

Bei Thomson Reuters Extel Survey handelt es sich um einen Geschäftszweig von Thomson Reuters, nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter von Nachrichten für die Wirtschafts- und Finanzwelt. Das Unternehmen ist mit mehr als 55.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern tätig.