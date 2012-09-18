Telekom erzielt Spitzenwerte

Deutsche Telekom auch 2012 im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) gelistet.

Die Deutsche Telekom qualifizierte sich auch dieses Jahr wieder für die renommiertesten Nachhaltigkeitsindizes "Dow Jones Sustainability Index World" und "Dow Jones Sustainability Index Europe". Nur die besten zehn Prozent einer Branche werden in die Indizes aufgenommen und damit nachhaltig orientierten Investoren und Fondsmanagern als Top-Investments empfohlen.

In der Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance liegt die Deutsche Telekom nur knapp hinter dem „Sector Leader“ SK Telekom. Bei den drei Kern-Dimensionen Economic-, Environmental- und Social-Performance hat die Deutsche Telekom Spitzenwerte erreicht. Sie konnte in einigen Bereichen sogar die beste Bewertung des Sektors erzielen, zum Beispiel bei den Themen Brand Management, Supply Chain Management, Environmental Reporting und Stakeholder Engagement.