"Passwörter wie Zahnbürsten wechseln"

Was können Verbraucher tun, um sich vor Lauschern und Abhöraktionen zu schützen? Dazu drei Fragen an Thomas Kremer, Datenschutzvorstand der Deutschen Telekom.

Herr Kremer, Verbraucher sind durch die NSA-Affäre irritiert und wissen nicht, ob ihre Kommunikation noch sicher ist. Ist sie das? Thomas Kremer: An der Kommunikation der allermeisten Bürger werden die Geheimdienste kein besonderes Interesse haben. Die Kommunikation von Millionen Bürgern unter Generalverdacht zu stellen, kann nicht richtig sein. Ich teile die Besorgnis und die Verärgerung, denn auch ich möchte als Internetnutzer weder für Geheimdienste noch für Unternehmen gläsern sein. Was können Bürger denn konkret tun, um sich zu schützen? Thomas Kremer: Zunächst sollte jeder sich genau überlegen, welche Informationen er in sozialen Medien Preis gibt. Hier gilt wie für Tätowierungen: Schnell gemacht aber schwer entfernt. Außerdem daran denken, dass Plattformen wie Facebook nicht dem deutschen Datenschutz unterliegen. Bei E-Mails sollte man einen Provider wählen, der die Nachrichten verschlüsselt überträgt und in Hochsicherheitsrechenzentren in Deutschland speichert. Wer ganz sicher gehen will, kann zusätzliche Verschlüsselungsprogramme und ein spezielles Kryptohandy nutzen . Die größere Bedrohung für Normalbürger geht allerdings nicht von Gehheimdiensten, sondern von Internetkriminellen aus. Und wie schützt man sich davor? Thomas Kremer: Das wichtigste ist ein aktueller Virenschutz auf dem Rechner und auch bei Smartphones - speziell bei offenen Betriebssystemen wie Android. Das Betriebssystem selbst sollte immer auf dem neuesten Stand sein. Zudem sollte man vorsichtig bei E-Mails sein, in denen nach persönlichen Informationen oder gar Kennwörtern gefragt wird - da ist die Gefahr hoch, dass sich Kriminelle Zugangsdaten verschaffen wollen. Auch von Anhängen und Download-Links in suspekten Nachrichten sollte man die Finger lassen. Und schließlich sind komplexe Passwörter ein guter Schutz, die man zudem regelmäßig wechseln sollte - wie die Zahnbürste alle vier Wochen.