Neuer Ratgeber gibt Tipps

Wie schütze ich PC, Tablet und Smartphone vor Angriffen aus dem Internet? Wie bestimme ich im Internet über meine persönlichen Daten? Antworten liefert der Datenschutzratgeber der Telekom - jetzt mit neuen Tipps und Infos.

Seit 2010 begleitet die Telekom ihre Kunden mit dem Datenschutzratgeber durch die Online-Welt. Eine Welt, die sich technisch rasant wandelt. Das Internet wird immer mobiler, neue Geräte und Dienste eröffnen mehr Möglichkeiten – auch für Kriminelle. Sicherheit verbessern Also passt die Telekom ihren über 60-seitigen Ratgeber an die Veränderungen an. "Einen hundertprozentigen Schutz vor Betrügern gibt es dabei nicht, aber wir wollen zeigen, wie die Kunden ihre Sicherheit mit wenigen Maßnahmen ganz einfach verbessern können“, erläutert der Konzerndatenschutzbeauftragte Claus Ulmer.

Jede Menge Tipps Um die Orientierung im Alltag zu erleichtern, hat sein Team ein einheitliches magenta Erkennungszeichen für den Datenschutz entwickelt. Im neu aufgelegten Ratgeber macht es auf konkrete Datenschutztipps aufmerksam. Etwa auf Konfigurationsmöglichkeiten für ein unbekümmertes Surfen im Internet, zum Beispiel mit einer sicheren Verschlüsselung und einem sicheren Passwort fürs WLAN. Hilfe beim Online-Banking Außerdem neu im Ratgeber: Aktuelle Tipps zum Cloud Computing und zur VPN-Verschlüsselung bei Telekom HotSpots. Die Leser erfahren auch, wie sie beim Online-Banking gefälschten Seiten ein Schnippchen schlagen.