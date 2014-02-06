Ab dem 31. März werden alle E-Mail-Server der Telekom vollständig auf Verschlüsselung umgestellt. Dafür müssen einige Kunden, die noch keine Verschlüsselung in ihrem E-Mail-Programm verwenden, bis dahin einige Einstellungen ändern, damit auch danach der E-Mail-Empfang und -Versand funktioniert.

Seit Ende Januar versendet die Telekom in regelmäßigen Abständen E-Mails an die betroffenen Kunden mit dem Hinweis auf die Umstellung auf Verschlüsselung. Die Echtheit der E-Mail erkennen Sie an folgenden Merkmalen:

Absendername: "Deutsche Telekom AG“

Absende-E-Mail-Adresse: "verschluesselung@t-online.de"

Die E-Mail enthält keine Anhänge.

Wenn Sie dem Link "Zu den Anleitungen und Informationen“ folgen, gelangen Sie auf diese Website :

Bitte beachten Sie: Sie bekommen auf dieser Website gezeigt, welche E-Mail-Einstellungen Sie überprüfen und eventuell ändern müssen. Sie müssen dort keine persönlichen Daten eingeben. Weitere Informationen finden Sie hier: "So machen Sie Ihre E-Mail sicher"