Sicherheitstipps: Telekom warnt Kunden

Betrugsversuche per Telefon und Internetkriminalität nehmen weiter zu. Die Telekom warnt ihre Kunden in der aktuellen Rechnungsbeilage und bietet Sicherheitstipps zu unterschiedlichen Schwerpunkten auf einen Blick.

Vor allem ältere Menschen werden immer häufiger Opfer von Telefonbetrug: Allein dem Bundeskriminalamt (BKA) sind mehr als 320.000 solcher Fälle bekannt. Die Maschen reichen von falschen Gewinnversprechen über den so genannten Enkeltrick bis zu angeblich fehlerhaften Rechnungen.

Gemeinsam mit dem BKA hat die Telekom deshalb eine Aufklärungskampagne gestartet: Als Rechungsbeilage erhalten Kunden im Juli Informationen zu den Betrugsmethoden und konkrete Sicherheitstipps. "Die Telekom will den Kunden den besten Service bieten und dazu gehört auch, über Risiken aufzuklären", betont Thomas Kremer, Vorstand Datenschutz, Recht und Compliance. Und er ergänzt: "Die Digitalisierung und Vernetzung unserer Gesellschaft nimmt immer weiter zu. Wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, dass die Menschen dafür gerüstet sind."

Die Telekom hat deshalb neben den Informationen zu Telefonbetrug auch Tipps zu anderen Themen zusammengestellt: "Sicheres Surfen" ,"Online Shopping" und "Phishing", also das Abgreifen von sensiblen Informationen über das Internet, machen den Anfang. Die Seiten sind übersichtlich aufbereitet und einfach auszudrucken (ohne Bilder). So können die Informationen auch Menschen weitergegeben werden, die weniger Erfahrung mit dem Internet haben.