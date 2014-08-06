Aktueller Datenklau

Medien berichten aktuell, dass ein russischer Verbrecherring die bisher größte bekannte Menge an Internet-Benutzerdaten gestohlen haben soll. Angeblich wurden 1,2 Milliarden Kombinationen von Benutzername und Passwort und mehr als 500 Millionen E-Mail-Adressen entwendet.

Uns liegen keine Erkenntnisse vor, dass Daten unserer Kunden vom aktuellen Datendiebstahl betroffen sind. Die Deutsche Telekom sichert ihre Portale bestmöglich ab, beobachtet ständig die aktuelle Bedrohungslage und passt ihre Schutzmaßnahmen kontinuierlich an.

Unabhängig davon raten wir Nutzern generell, sichere Passwörter zu wählen, Passwörter in regelmäßigen Abständen zu wechseln und nicht für alle Anwendungen dasselbe Passwort zu nutzen. Kunden sollten aufgrund der Meldung ihre Passwörter jetzt vorsorglich ändern.

So sieht ein sicheres Passwort aus: Passwörter sollten mindestens aus acht Zeichen bestehen. Wählen Sie eine Kombination aus Klein- und Großbuchstaben, sowie Zahlen und Sonderzeichen. Ein sicheres Passwort sollte kein sinnvolles Wort sein. Je komplexer und länger, desto besser.

Trick: Wählen Sie einen Satz, den Sie sich leicht merken können. Bilden Sie aus den Anfangsbuchstaben der Wörter ein neues Wort und fügen Sie Sonderzeichen hinzu.

Beispiel: Meine Mutter kauft jeden Samstag 16 Eier auf dem Markt ->§MMkjS16EadM!