Spielerisch auf der sicheren Seite

Die Telekom geht in Sachen Ratgeberformate neue Wege. Zur diesjährigen IFA in Berlin zeigte sie erstmals den multimedialen Online-Ratgeber „Sicher leben in der digitalen Welt“ ( www.sicherdigital.de ), der alltagsnahe Tipps, praktische Hintergrundinformationen und unterhaltsame Formate verbindet.

Sich spielerisch und explorativ informieren, oder gezielt wie im Lexikon Informationen abrufen – beides ermöglicht der neue Ratgeber.

Herzstück sind dabei fiktive Personen, die in ihrem Tagesablauf immer wieder Kontakt zu moderner Kommunikationstechnologie haben: Die Jugendlichen, die mit ihren Freunden chatten. Die Mutter mit Kind, das die ersten Schritte ins Netz geht und sich dabei in einer sicheren Umgebung bewegen soll. Oder der Selbständige, der für seinen Betrieb neue Rechner bestellt und installiert. Unterschiedlichste Nutzertypen finden mit Hilfe des Tagesablaufs der ausgewählten Personas ausführliche Beschreibungen der jeweiligen Herausforderungen, technische Anleitungen und praktische Tipps. Unterhaltsam und in kleinen Häppchen verpackt in unterschiedliche Formate vom Erklärstück über den Film bis hin zum Selbsttest.

Der Ratgeber ist ein lebendiges Format, das regelmäßig um neue Inhalte und Personen ergänzt wird. Anmerkungen zu „Sicher leben in der digitalen Welt“ ausdrücklich erwünscht!

Online-Ratgeber: Sicher leben in der digitalen Welt