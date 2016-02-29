Datenschutz und Datensicherheit: Spannender Rückblick

In ihrem neuen Bericht "Datenschutz und Datensicherheit 2015" zieht die Telekom eine Jahresbilanz und richtet den Fokus auf Digitalisierung. "2015 hat in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit wesentliche Änderungen gebracht", erklärt Thomas Kremer, Vorstand Datenschutz, Recht und Compliance.

So sei der EU beim Datenschutz mit der Grundverordnung der Durchbruch gelungen. Dennoch sieht Thomas Kremer weiterhin große Herausforderungen. "Unter dem Eindruck von Terroranschlägen steigt die Bereitschaft, Freiheitsrechte zu Gunsten von mehr Sicherheit einzuschränken", erklärt er und mahnt zur Umsicht. "Bei der Abwägung muss aber die Balance gewahrt bleiben: Wir verteidigen unsere Freiheit nicht, indem wir sie aufgeben."

Bereit für die digitale Revolution

Weitere Themen im Bericht Datenschutz und Datensicherheit 2015 sind die Aussetzung des "Safe Harbor"-Abkommens mit den USA, das neue IT-Sicherheitsgesetz und die Verabschiedung der Vorratsdatenspeicherung. Neben internen Experten kommen auch prominente Autoren aus Politik und Wirtschaft zu Wort: Bundesinnenminister Thomas de Maizière, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen und EU-Kommissarin Věra Jourová zum Beispiel. Letztere etwa begrüßt die „Datenschutzgrundverordnung als einen Sieg für Unternehmen und Bürger gleichermaßen. Mit diesem neuen, gestrafften und modernisierten Verfahren sind wir bereit für eine digitale Revolution, in der eine boomende Wirtschaft und die Grundrechte Hand in Hand gehen.“