Sicherheit der Open Telekom Cloud mit Gold ausgezeichnet

Die Auszeichnung erfolgt nach den Zertifizierungsprogrammen CSA STAR und TÜV Trusted Cloud Service und bescheinigt den Betrieb eines Informationssicherheits-Managementsystems nach definierten Qualitätskriterien. "Unsere Kunden wollen eine Cloud, der man vertraut", sagt Anette Bronder, Geschäftsführerin der Digital Division von T-Systems. "Und sie vertrauen der Cloud nur, wenn sie sicher ist. Wir freuen uns sehr, dass der TÜV unser Engagement für sicheres Cloud Computing aus Deutschland mit diese Zertifizierung anerkennt."



Am Montag hatte die Deutsche Telekom gemeinsam mit Technologiepartner Huawei die Open Telekom Cloud zum Start der Fachmesse für Digitalisierung CeBIT in Betrieb genommen. Die neue Public Cloud kombiniert flexibel verfügbare IT-Ressourcen mit Service und strengem deutschen Datenschutz. "Damit ergänzen wir unser bisheriges Angebot von Private-Cloud-Diensten entscheidend um eine Cloud, die einfach über das öffentliche Internet verfügbar ist", erläuterte Telekom-Vorstand Tim Höttges. "Für unsere Kunden, ob große Unternehmen oder aus dem Mittelstand ein wichtiger Service für ihre Digitalisierung - für uns ein zentraler Baustein auf dem Weg, die Nr. 1 für Cloud-Services für Geschäftskunden in Europa zu werden." Mit SAP hatte sich noch am selben Tag der erste Partner für die Open Telekom Cloud ausgesprochen.



Die Cloud Security Alliance (CSA) ist eine Non-Profit-Organisation. Sie fördert die Erforschung von Best Practices zur Absicherung von Cloud-Computing und zur Verwendung von Cloud-Technologien für Sicherheitszwecke.