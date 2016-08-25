Mit MagentaEINS bietet die Telekom seit zwei Jahren den Kunden ein breites, integriertes Produktportfolio. Mit immer neuen Angeboten und exklusiven Vorteilen beweist das Unternehmen, dass es deutschlandweit nur eine „Eins“ gibt: MagentaEINS. In diesem Sinne steht die gesamte Produktwelt mit den neuen Vorteilen von MagentaEINS sowohl inhaltlich als auch kommunikativ im Zentrum des Markenauftrittes zur IFA 2016.

Interaktive Momente

Auch das Motto: "Besser die EINS. MagentaEINS.“ zahlt voll darauf ein. Zahlreiche interaktive Momente auf dem Stand laden zum Erleben und Teilen ein: Von MagentaENTERTAINMENT über Magenta SmartHome Lösungen bis zur vielseitigen MagentaSERVICE Welt.

Strandgefühle auf dem Digital Playground

Auf dem Freigelände, dem "Digital Playground“, stehen in diesem Jahr die Basketball-, Eishockey- und Bundesliga-Angebote von Entertain im Fokus. Hier können Besucher auch ihr eigenes sportliches Talent für Basketball und Eishockey testen. Daneben sorgt der VW-Bulli der Kollegen von congstar für das richtige Strandgefühl. Das Highlight im Freigelände wird die Entertain Sportsbar sein, wo die Besucher eine kleine Erfrischung sowie Sportübertragungen auf Screens erwartet.

Neueste Gadgets live auf der Bühne

Auf der zentralen Bühne erwartet die Besucher ein dynamisches und abwechslungsreiches Infotainment-Programm. Produkthighlights aus dem Magenta-Portfolio wechseln sich mit Trends und Lifestyle-Themen ab. Inspiriert durch Telekom Fashion Fusion sind die neuesten Gadgets nicht nur in den Händen der Moderatoren zu sehen sondern werden auch im Rahmen einer Smart-Fashion Show live auf der Bühne präsentiert.

MagentaEINS erleben

Erleben Sie das Produktportfolio der Telekom in Berlin live an unserem Stand in Halle 21 a und auf dem Digital Playground im Außengelände. Die Messe ist vom 2. bis zum 7. September täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie.