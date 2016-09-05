Datenschutzhinweise auf einen Blick

Welche Daten erhebt die Telekom von ihren Kunden und wofür nutzt sie diese Daten? Welche Rechte haben die Kunden dabei? Antworten liefern die Datenschutzhinweise des Unternehmens. Die Telekom hat sie nun ebenso übersichtlich wie einfach auf einer Seite zusammengefasst.

Datenschutz ganz einfach: Den Einseiter mit den wichtigsten Informationen gibt es ab sofort auf www.telekom.de . Außerdem liegt er fortan Verträgen für Entertain, Festnetz und Mobilfunk bei. Dahinter steht der Anspruch der Telekom, den Kunden transparenter zu machen, was mit ihren Daten geschieht. "Die Zusammenfassung der wichtigsten Informationen auf nur einer Seite ist dafür ein wichtiger Schritt. Kunden müssen einfach verstehen können, wofür ihre Daten genutzt werden sollen, und dann bewusst darüber entscheiden. Das verstehen wir unter digitaler Selbstbestimmung", sagt Claus Dieter Ulmer, Konzerndatenschutzbeauftragter der Telekom. Zusammen mit Wolfgang Kopf, Leiter Politik und Regulierung, stellte er dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) Ulrich Kelber auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin den Datenschutz-Einseiter vor.

Verlässlicher Partner der Verbraucher

Hintergrund: Die Idee geht auf den Nationalen IT-Gipfel zurück. Dort formulierten das BMJV und der SRIW (Verein der Selbstregulierung der Informationswirtschaft) das Ziel, dass künftig Verbrauchern die Datenschutzhinweise einfacher und übersichtlicher auf einem Einseiter erläutert werden. "Gesagt, geliefert – wir beweisen durch unsere Mitgliedschaft im SRIW und als eines der ersten Unternehmen, das den Einseiter anbietet: Es bedarf nicht immer Gesetze, um Verbesserungen für Verbraucher zu erreichen. Unternehmen können auch freiwillig vorangehen", so Wolfgang Kopf. "Wir sind ein verlässlicher Partner der Verbraucher."

Die Telekom nimmt überdies die Ergebnisse einer aktuellen Befragung zur digitalen Selbstbestimmung zum Anlass, die Transparenz für ihre Kunden noch weiter zu erhöhen, etwa mit dem Ratgeber sicherdigital.de oder einer künftigen Lösung, mit der Kunden auf einen Blick sehen können, welche Daten die Telekom über sie speichert und wie sie verwendet werden. Die repräsentative Studie des Cologne Center for ethics, rights, economics and social sciences of health (ceres) hatte ergeben, dass Menschen dem Schutz ihrer Daten im Internet nicht trauen.