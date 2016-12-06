Datenschutz: Telekom erhält erneut TÜV-Siegel

Die Telekom wertet monatlich zahlreiche Kundendaten aus, um Rechnungen zu erstellen. Dazu zählen beispielsweise gewählte Rufnummern oder auch Downloads. Insgesamt sind es mehrere Milliarden solcher Daten, die für Rechnungen von Festnetz- und Mobilfunkkunden relevant sind und jeden Tag anfallen. Die IT-Systeme, die die Telekom dafür einsetzt, sind sicher. Dasselbe gilt für die Abläufe von der Datenerhebung bis zur fertigen Rechnung. Das bestätigt der TÜV NORD nach der vorangegangenen Zertifizierung aus dem Jahr 2013 nun erneut.

Die unabhängige Prüfinstitution (TÜViT) hatte dafür die Abrechnungsprozesse, Rechenzentren und Applikationen neun Monate lang unter die Lupe genommen. „Die Zertifikate stärken das Vertrauen in die Marke Telekom“, freut sich Klaus Werner, Geschäftsführer Finanzen Telekom Deutschland GmbH.

Schutz der Kundendaten im Fokus

Die vergebenen Zertifikate behalten für zwei Jahre ihre Gültigkeit, bevor die Abrechnungsketten erneut einer Prüfung unterzogen werden. Claus-Dieter Ulmer, dem Konzernbeauftragten für den Datenschutz bei der Telekom liegt die regelmäßige Zertifizierung am Herzen: „Die digitale Welt entwickelt immer neue und komplexere Datenverarbeitungsmodelle. Umso wichtiger ist uns der Datenschutz als Teil unserer digitalen Verantwortung für die Kunden, deren Zufriedenheit für uns an erster Stelle steht.“