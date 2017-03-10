Testsieger für Privatkunden

„Testsieger Norton hat den einzigen sehr guten Wächter“, heißt es im Februar-Heft der Stiftung Warentest unter anderem. Bezüglich der Schutzeigenschaften lässt das Symantec-Produkt mit einer Note von 1,7 den nächsten Konkurrenten (2,0) deutlich hinter sich. Bei der Gesamtnote (1,9) bleibt die Norton-Software als einziges Paket im Testfeld unter der Marke 2,0.

Die Telekom setzt seit über 15 Jahren auf die Zusammenarbeit mit Symantec/Norton. Das Sicherheitspaket Komplett kostet in Deutschland für Anwender je nach Zahl der zu schützenden Geräte ab 1,95 Euro im Monat und kann auf Windows-PC, Macs, Tablets und Smartphones (mit Android oder iOS) eingesetzt werden. Der erste Monat ist sogar kostenfrei. Weitere Infos gibt es hier: http://sicherheitspaket.telekom.de/ . Ein 30-Tage-Test wird ebenfalls angeboten: www.online-sicherheit.de/trial.html .

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