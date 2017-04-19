Patienten wollen online kommunizieren

Unter dem Motto "Digitalisieren, aber sicher" geht die Telekom Healthcare Solutions (THS) nicht nur in Europas größte Gesundheits-IT-Fachmesse, der conhIT, sondern auch in das Jahr 2017. "Der moderne Patient sieht es nicht mehr länger ein, dass er heute alles online erledigen kann, nur nicht die Kommunikation mit dem Arzt", erklärt Axel Wehmeier. Deshalb haben sich im Jahr 2016 über 50 Prozent mehr Kliniken in Deutschland dazu entschieden, auf digitale Projekte zu setzen, als noch 2015. Die THS unterstützt das deutsche Gesundheitswesen – insbesondere die rund 2.000 Krankenhäuser - mit ihren Lösungen auf dem Weg in die Digitalisierung.

Wie das genau aussieht, erfahren die Kunden in der aktuellen Ausgabe des Magazins Refresh IT. "Digitalisierung und Cloud gehören untrennbar zusammen. Sie werden zum stabilen und zugleich beweglichen Rückgrat der digitalen Transformation im Gesundheitswesen", ergänzt Wehmeier. Dabei spielen auch Datenschutz und Sicherheit eine entscheidende Rolle.

Wie das in der Praxis umgesetzt wird, zeigt beispielsweise die Kooperation der THS mit dem Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Außerdem berichten verschiedene Entscheider aus dem Gesundheitsbereich über ihre praktischen Erfahrungen mit digitalen Lösungen in der Gesundheitsbranche, beispielsweise zum digitalisierten Schriftverkehr, dem Medikationsmanagement oder dem Sicheren Patientenportal. Mit dieser Lösung können Schwangere im Berliner St. Joseph Hospital, Deutschlands geburtenstärkster Klinik, mit dem Krankenhaus auf ihrem Smartphone Termine vereinbaren oder werden automatisch an Unterlagen erinnert, die sie zur nächsten Untersuchung mitbringen sollen. Einfach, sicher, digital – ohne lästiges Warten in Telefonschleifen.