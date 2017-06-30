Petya oder NotPetya – das sollten Sie wissen

​​​​​​​Seit Montag, 26. Juni 2017, findet erneut ein Cyber-Angriff mit einem Erpressungstrojaner statt: Anfangs hatten viele Experten geglaubt, dass es sich um die bekannte Schadsoftware Petya (möglicher Weise mit ein paar Änderungen) handelt. Dann stellte sich allerdings heraus, dass die Erscheinung von Petya lediglich nachgeahmt wurde, vermutlich um falsche Schlussfolgerungen zu begünstigen. Mittlerweile ist der Angriff unter dem Namen NotPetya oder Netya bekannt.