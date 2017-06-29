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Satellit für EAN erfolgreich gestartet

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Telekom Partner Inmarsat hat am Mittwochabend vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana erfolgreich den S-Band Satelliten für das European Aviation Network (EAN) in die Umlaufbahn gebracht.

Satellit für EAN erfolgreich gestartet
Beeindruckend: Die Trägerrakete Ariane5 beim Start auf dem Weltraumbahnhof Kourou um kurz nach 17 Uhr Ortszeit.

EAN kombiniert nahtlos die Kommunikation über den neuen Inmarsat S-Band-Satelliten und das von der Deutschen Telekom entwickelte und betriebene innovative LTE-Bodennetz und bietet Fluggästen in Europa künftig einen noch besseren Internetzugang an Bord.

Über EAN
Das European Aviation Network (EAN) ist ein innovatives Netz, das über einen S-Band-Satelliten und ein LTE-basiertes Bodennetz ganz Europa abdeckt und der Luftfahrtindustrie eine bisher beispiellose Internet-Anbindung für Passagiere bietet. Der kommerzielle Start von EAN ist für die zweite Jahreshälfte 2017 vorgesehen. Das Netz ist einzigartig in Bezug auf die Kapazität und Qualität der Breitband-Internetdienste auf den stark frequentierten Flugrouten in Europa und wurde in einem sehr kleinen und leichten Formfaktor realisiert, den typische Satelliten-basierte Breitbandlösungen nicht bieten können. 

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