Beethovenfest: "Bonner Schüler und ein Grenzgänger"

»Musik ist Musik.« Das antwortete Alban Berg im Frühjahr 1928 in Paris auf die Frage von George Gershwin, warum es keine Unterscheidung gebe zwischen dem, was wir als »ernste« Musik und dem, was wir als »populäre« Musik betrachten. Francesco Tristano hat dieses Zitat mit seiner Musik über die letzten zehn Jahre bestätigt. In den Partituren von Johann Sebastian Bach – auch von Frescobaldi, Berio, Buxtehude, Strawinsky, Gershwin u. a. – verbindet er Klavier und Synthesizer mit den neuesten Produktions- und Sequenzierungsinstrumenten. Obwohl die Unterschiede bemerkenswert sind: Musik ist Musik, unabhängig von ihrem Stil, elektronisch oder Barock, Dance oder Avantgarde.

Veranstaltungshinweise:

19 Uhr Konzerteinführung „Bonner Schüler und ein Grenzgänger“

Samstag 16. September 2017, 20 Uhr, Telekom Forum

Francesco Tristano (Klavier)

Normalpreis: 29 Euro inkl. Gebühren

Schüler/Studenten: 14,50 Euro

Gruppen ab 8 Personen: 8 Euro pro Person

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Die Tickethotline: +49 (0) 228 - 50 20 13 13 erreichen Sie

Montag-Freitag 08:00-20:00 Uhr

Samstag 09:00-18:00 Uhr

Sonntag und Feiertags 10:00-16:00 Uhr

Weitere Informationen zum Beethovenfest Bonn 2017 finden Sie unter: www.beethovenfest.de und www.schuelermanager-beethovenfest.de .