Rundum sicher mit der Telekom

Protect Mobile - Sicherheit wird jetzt Netz-Sache

Smartphones sind kleine Hochleistungsrechner – und beliebtes Angriffsziel für Cyberkriminelle. Die Telekom macht es Nutzern bald noch einfacher, ihr Smartphone vor den digitalen Langfingern zu schützen. Voraussichtlich ab 12. September bietet sie mit „Protect Mobile“ eine Sicherheitslösung für Smartphones, mit der Bedrohungen bereits im Telekom Mobilfunknetz abgefangen werden. Außerhalb des Mobilfunknetzes schützt eine Sicherheits-App, die bei Bedrohungen Alarm schlägt und Gefahren transparent sichtbar macht. In beiden Fällen, im Telekom-Netz und außerhalb, fungiert die Sicherheits-App für den Nutzer als Informationszentrale: Über den Schutz im Mobilfunknetz informiert sie über abgewehrte Bedrohungen. Darüber hinaus zeigt die App Fehlermeldungen an, warnt vor Risiken und gibt konkrete Anweisungen, was der Nutzer im Falle eines Fehlers oder einer Bedrohung unternehmen sollte.

Handyversicherung - Geklaut? Ersetzt!

100.000 Smartphones fallen in Deutschland jedes Jahr in die Toilette. 3,5 Millionen werden jedes Jahr in Deutschland gestohlen. Und ein Viertel aller Smartphones erleiden im Laufe ihres Lebens einen Displaybruch. Die Telekom hilft: Mit der Handyversicherung bietet sie weltweiten Versicherungsschutz für Handys, Smartphones und Tablets. Die Handyversicherung „M“ hilft bei Beschädigungen wie etwa durch Herunterfallen, die „L“-Variante sichert zudem bei Diebstahl und Missbrauch ab. In beiden Varianten ist ein Express-Gerätetausch enthalten: Wird dem Versicherer der Schaden bis 16 Uhr eines Tages gemeldet, gibt es in der Regel bereits am nächsten Werktag ein Austauchgerät. Speziell für Apple-Geräte ist auch eine Garantieverlängerung auf 24 anstatt wie üblich 12 Monate enthalten.

Sicherheitspaket - WannaCry die kalte Schulter zeigen

Das Sicherheitspaket der Telekom in Zusammenarbeit mit Symantec bietet auch Schutz vor Angriffen mit unbekannter Malware, die von Virenscannern und Firewalls nicht erkannt wird. Durch modernste Sicherheitstechnologien wie Machine Learning schlägt es also etwa auch Alarm, wenn Geräte mit Kryptotrojanern wie jüngst Petya oder WannaCry angegriffen werden. Das Telekom Sicherheitspaket lässt sich bequem über das Telekom Kundencenter buchen. Die Abrechnung erfolgt über die Telefonrechnung. Das Paket lässt sich durch die beliebige Kombination mit den anderen Sicherheitspaketen der Telekom Security für die anderen Kundensegmente flexibel erweitern. Der Einstiegspreis liegt bei 1,95 Euro brutto pro Gerät und pro Monat.

Datacockpit - Daten sind Vertrauenssache

Ständig wächst das Bedürfnis, immer mehr Daten zu speichern und bequem verwalten zu können. Zugleich werden auch der Schutz der Daten, Datenhoheit, digitale Souveränität sowie Kontrolle und Transparenz gefordert. Für die Telekom gehört beides zusammen. In enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden hat die Telekom daher das Data Cockpit entwickelt. Das Cockpit ist ein Self-Service-Portal mit benutzerfreundlicher Oberfläche. Aktuell kann sich der Nutzer auf der Telekom.com-Seite über das Format und die Inhalte des Data Cockpits informieren. So erhält er etwa eine Übersicht zu verbrauchtem Datenvolumen oder kann Familienmitglieder für die Haushaltssicht hinzufügen. Das Datacockpit ermöglicht den Kunden vollständige Transparenz und Kontrolle über ihre persönlichen Daten.

Datenschutzscanner: Weißt Du, wohin Deine Daten fließen?

Nützliche Apps erleichtern uns das Leben. Datenschützer sehen die Sicherheit mancher App dennoch kritisch. Weil Handy-Kinderspiele mitunter mehr Daten sammeln als das Spiel braucht oder andere Anwendungen im Hintergrund Daten an gleich mehrere Werbenetzwerke übermitteln.

Auf der IFA stellt das Projekt PGuard den „DATENSCHUTZscanner“ vor. Der DATENSCHUTZscanner ist eine App, die Verbraucherinnen und Verbraucher darüber informiert, wie andere Apps mit ihren persönlichen Daten umgehen. Da sich die Telekom für Datenschutz und verbraucherfreundliche Lösungen einsetzt und den DATENSCHUTZscanner als eine besonders gelungene Umsetzung ansieht, zeigt sie den aktuellen App-Prototypen des Scanners auf dem IFA-Messestand.

Der Scanner zeigt an, auf welche Daten eine App zugreift. Er findet zudem schwammige oder juristisch fragwürdige Formulierungen in den Datenschutzerklärungen, die mancher oft gedankenlos, weil bequem akzeptiert. Der Datenschutz-Scanner gibt auch Rat, was der Nutzer entsprechend seiner individuellen Gewohnheiten tun muss, um Risiken zu vermeiden. Er soll dadurch mehr Transparenz und Kontrolle erhalten und selbst bestimmen können, wem er welche Informationen gibt.

