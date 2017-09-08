Beethovenfest Bonn startet mit Open-Air-Festival

Zum Auftakt am Freitagabend steht die Liveübertragung des Eröffnungskonzertes des Mariinsky Theatre Orchestra auf dem Programm. Am Samstagabend dann eine Verbeugung vor Beethoven: seine Symphonie Nr. 9 unter Herbert von Karajan auf der Großleinwand vor dem Rathaus. Am nächsten Tag wird an selbigem Ort weiter gefeiert: Neben einem bunten Bühnenprogramm gibt es ein Public Viewing des Konzertes aus dem World Conference Center Bonn – das hr-Sinfonieorchester mit russischer Musik und Beethoven. Das Beethovenfest steht in diesem Jahr unter dem Motto „Ferne Geliebte“.

Als Hauptsponsor des bedeutenden kulturellen Ereignisses in der Bundesstadt unterstreicht die Telekom einmal mehr ihre Verbundenheit zum Unternehmensstandort Bonn und zur Region. „Mit unserer Unterstützung des Beethovenfestes tragen wir dazu bei, das große kulturelle Erbe Ludwig van Beethovens in seiner Heimatstadt lebendig zu erhalten“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Tim Höttges, anlässlich des Beginns des Beethovenfestes.

Mit zwei faszinierenden Konzertabenden wird die Deutsche Telekom das Beethovenfest bereichern. Am 30. September bietet das Orchester Musiciens du Louvre unter der Leitung von Dirigent Sébastien Rouland im World Conference Center Bonn (WCCB) Werke von Joseph Haydn, Hector Berlioz, Charles Gounod und Jacques Offenbach. Einen ebenso ungewöhnlichen wie inspirierenden Konzertabend präsentiert Francesco Tristano am 16. September im Telekom Forum am Bonner Landgrabenweg: Der Pianist verschmilzt bei seinen Auftritten in virtuoser Weise die klassische Musik mit den modernen Möglichkeiten und Elementen der Techno Music. Das Konzert organisieren acht Oberstufen-Schülerinnen und Schüler von sechs Bonner Gymnasien. Sie sind die diesjährigen Protagonisten des Projekts „Schülermanager beim Beethovenfest“, dass die Deutsche Telekom seit nunmehr sieben Jahren fördert.