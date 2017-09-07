Drones connected: Feuerwehrcopter

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Notruf – ein Radfahrer ist in unwegsamen Gelände gestürzt und benötigt dringend medizinische Hilfe. Für die suche des Unfallopfers in dem weitläufigen Gebiet setzt die alarmierte Feuerwehr ihr „fliegendes Auge“ ein. Die Feuerwehrdrohne fliegt dabei den Einsatzkräften voraus, erkundet weitgehend selbstständig das einsatzgebiet und meldet den nachrückenden Rettungsfahrzeugen die exakte Position. Ein enormer Zeitgewinn für die Rettungskette.

Die Deutsche Telekom und die Deutsche Flugsicherung untersuchen in ihrem gemeinsamen Forschungsprojekt, wie Drohnen, auch über die Sichtweite des Piloten hinaus, praxisnah eingesetzt werden können. Die Ortung über Mobilfunk bildet hierbei die Grundlage für eine mögliche sichere Integration von Drohnen in den Luftraum.