Workshops im Arp Museum

Der erste Workshop im Jubiläumsjahr war Teil eines ganz besonderen Projektes: Gemeinsam haben die Teilnehmer eine Skulptur im Stil Henry Moores geschaffen. Im Anschluss an eine Führung durch das Arp Museum, um den künstlerischen Hintergrund Henry Moores kennenzulernen, wurde eine zuvor gefertigte Skulptur aus Drahtgestell mit Papier verkleidet. Im Fokus dieses Workshops stand die Kreation eines eigenen Kunstwerkes und somit eine neue Interpretation der Werke des bekannten Künstlers Henry Moore.

Fotoshow 1

In Zusammenarbeit mit der Kunstvermittlung des Arp Museums Bahnhof Rolandseck hat die Telekom im Rahmen der Ausstellung einen Eltern-Kind-Workshop angeboten. Nach einer Führung durch die Ausstellung Henry Moore. Vision. Creation. Obsession, gingen die Eltern mit ihren Kindern in Gruppen mit jeweils einem Museums-Smartphone erneut durch die Ausstellung. Sie erstellten eine Fotostory, in der sie ihre Eindrücke sammelten, sich selbst inszenierten, einzelne Kunstwerke genauer dokumentierten oder einen Ausstellungsrundgang dokumentierten.

Fotoshow 2

Neue Impulse, Umdenken, und eine Erweiterung der eigenen Fähigkeiten: Diesem Gedanken folgten die Workshops im Ausstellungsjahr. Für Schülerinnen und Schüler der Stufe 11 des Friedrich-Ebert-Gymnasiums stand figürliches Zeichnen im Fokus des Workshops.

Fotoshow 3

Auf dem Jubiläumsfest des Arp Museums Bahnhof Rolandseck am 16. September und am Weltkindertag am 17. September in Bonn beklebten die Kinder das selbst kreierte Kunstwerk mit Fotos. So entstand eine einzigartige Skulptur. Das Motto dabei lautet frei nach Henry Moore: „Alles was wir machen, ist dafür bestimmt, groß zu sein“.

Fotoshow 4