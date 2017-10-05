Pianist Filippo Gorini ausgezeichnet

Der Diapason d’or (französisch für Goldene Stimmgabel) ist ein renommierter Schallplattenpreis für Aufnahmen klassischer Musik. Er wird monatlich vergeben und gilt neben dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik und dem britischen Gramophone Award als bedeutendster unabhängiger europäischer Schallplattenpreis für klassische Musik. Filippo Gorini nahm den ausgezeichneten Tonträger von Beethoven‘s Diabelli Variationen im Beethoven-Haus-Bonn auf.

Wer den italienischen Pianisten live erleben will, hat am 30. November 2017 um 20 Uhr in der Zentrale der Deutschen Telekom die Gelegenheit dazu. Dann wird Filippo Gorini beim Welcome Concert der International Telekom Beethoven Competition 2017 Werke von Robert Schumann und Ludwig van Beethoven präsentieren.