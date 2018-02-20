Fachkongress der Extraklasse

Im Live-Betrieb erleben die Besucher in Bonn dabei, wie die Telekom ihre eigene Infrastruktur und die ihrer Kunden schützt. Zum Einsatz kommen dabei auch Werkzeuge, die die Telekom auf Basis ihres Netzes selbst entwickelt hat und die im täglichen Betrieb zum Beispiel aktuelle Angriffe auch verschiedenste Einfallstore beobachten können. Darüber hinaus erläutert Telekom Security-Chef Dirk Backofen, wie Managed Security nach einem Baukastenprinzip dafür sorgt, die Auswirkungen von Angriffen vom Kunden fern zu halten.

Keynotes sprechen unter anderem der Bestsellerautor und FBI-Berater Marc Goodman (Global Hack), BSI-Präsident Arne Schönbohm, Christoph Meinel, Dekan des Hasso-Plattner-Instituts, sowie der neue T-Systems Vorstand Adel Al-Saleh.

Daneben stehen die Spezialisten der Telekom Security und ihrer Partner in Breakout-Sessions und auf einem Markplatz bereit, um mit den Besuchern über aktuelle Security-Themen und Lösungsansätze zu diskutieren.

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