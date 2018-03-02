Drohnen für die Zulieferindustrie

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Eingeladen hatte T-Systems ins Porsche-Museum Stuttgart, um mit IT-Experten zu diskutieren, wie heutzutage vernetzte Fabriken geschützt werden müssen. Denn Hacker und Cyberkriminelle setzen inzwischen sogar Drohnen ein.

Systeme werden offener

Die Bedrohungslage allerdings ist mannigfaltig. „Wir stellen in den täglichen Gesprächen mit unseren Kunden fest, dass die Digitalisierung in den Produkten und den Prozessen eine große Rolle spielt. Alle Systeme werden offener und vernetzter, und müssen natürlich geschützt werden“, betonte Matthias Volk von T-Systems Automotive.

Weitere Themen der Veranstaltung waren Cloud, Connectivity und das Internet of Things.