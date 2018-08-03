Schnell und einfach zum sicheren Passwort

Dennoch: Die meist genutzte Sicherheitslücke von Hackern ist nach wie vor ein schlecht gewähltes Passwort. Internetkriminelle nutzen vollautomatische Programme. Diese können zu einfach und kurz gewählte Passwörter in wenigen Sekunden entschlüsseln. Die Programme verwenden dafür Wörterbücher in allen Sprachen sowie Zahlenkombinationen.

Ein sicheres Passwort schützt so effektiv wie eine gute Sonnencreme: Vorausschauend eingerichtet verhilft es Ihnen mit wenig Aufwand zu einem guten Basisschutz. Wichtiger als ein regelmäßiger Wechsel ist übrigens ein komplexes Passwort, das Sie sich gut einprägen können ohne es aufschreiben zu müssen. Aber worauf kommt es an, und wie lässt sich ein sicheres Passwort gut merken? Hier erfahren Sie was dafür wichtig ist und wie Sie es in wenigen Sekunden einrichten.

1. Verwenden Sie mindestens zehn Zeichen

Besonderheit WLAN-Router: Hier ist es ausnahmsweise wichtig ein besonders langes Passwort zu wählen. Empfehlenswert sind 20 Zeichen. Damit schützen Sie sich auch vor sogenannten Offline-Attacken, die bei einem Router, anders als bei Webanwendungen möglich sind.

2. Mischen Sie Groß- und Kleinbuchstaben mit Ziffern und Sonderzeichen

Aber: Setzen Sie die Ziffern und Sonderzeichen in die Mitte des Passwortes, nicht an den Anfang oder das Ende.

3. Vermeiden Sie Namen und Begriffe, die im Wörterbuch stehen

Verzichten Sie zudem auf einfache Zahlen- und alphabetische Reihenfolgen (etwa 0815 oder abcd).

In zehn Sekunden zum sicheren Passwort

Bauen Sie sich eine Eselsbrücke:

Nutzen Sie einen Reim oder eine Liedzeile als Eselsbrücke, um sich das Passwort zu merken. Nehmen Sie jeweils nur den ersten Buchstaben der einzelnen Wörter und ergänzen dann Sonderzeichen.



Beispiel:

"Wir sind zusammen groß/Wir sind zusammen eins"

Als Passwort: Wszg!Wsz1s

Wissenswert: Sechs Dinge, die Sie auf jeden Fall vermeiden sollten