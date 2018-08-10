WLAN-Sicherheit bei WPA2

Sofern ein hinreichend langes und komplexes WLAN-Passwort in Kombination mit WPA2 verwendet wird, ist das Drahtlosnetzwerk dem Stand der Technik entsprechend ausreichend geschützt. Auch die ab Werk vorkonfigurierten WLAN-Passwörter unserer Router sind hier hinreichend sicher. Grundsätzlich empfehlen wir jedoch, alle voreingestellten Passwörter stets durch eigene zu ersetzen.

Wir untersuchen dennoch unsere aktuellen Router in Bezug auf die neue Angriffsmethode. Sollten wir hierbei Implementierungsfehler identifizieren, dann werden diese im Rahmen von Firmware Updates behoben. Daher empfehlen wir stets, die ab Werk aktivierten automatischen Firmware Updates nicht zu deaktivieren. Denn dann wird ihr Speedport Router immer mit der aktuellsten Software versorgt.