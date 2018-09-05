„Scroller“ nimmt Kinder mit in die digitale Zukunft.

Wie unterstützen uns Roboter heute? Gibt es bereits Autos, die ganz autonom fahren? Und wie schlau sind Sprachassistenten wirklich? Wird Künstliche Intelligenz – kurz KI – unsere Zukunft entscheidend beeinflussen? Die neue SCROLLER-Ausgabe nimmt Kinder mit in die digitale Zukunft und beschäftigt sich ausführlich mit dem spannenden Thema "Künstliche Intelligenz".

Kindgerecht erklärt erfahren die jungen Leser, was Künstliche Intelligenz überhaupt ist, wo sie im Alltag bereits eingesetzt wird und wie unsere Zukunft mit ihr aussieht. Kritisch werden Fragestellungen wie "Kann ein Roboter ein echter Freund sein?" oder "Wie stark soll Künstliche Intelligenz für uns Entscheidungen treffen können?" besprochen.

Das Kindermedienmagazin SCROLLER kann jetzt hier kostenfrei bestellt werden.