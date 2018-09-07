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Eine der größten Wolken Deutschlands

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Biere – der Name des Dorfes in Sachsen-Anhalt weckt regelmäßig falsche Assoziationen. Hier geht es nicht um den beliebten deutschen Gerstensaft, sondern um die deutsche Cloud. Und weil auch die beliebt ist, steht in dem kleinen Ort jetzt eines der größten Rechenzentren Deutschlands.

Eine der größten Wolken Deutschlands
Fertig gebaut: Nach 18 Monaten Bauzeit ist das neue Cloud-Rechenzentrum pünktlich in Betrieb genommen worden.

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Biere liegt knapp 20 Kilometer von Magdeburg entfernt, mitten im fruchtbaren Bördegebiet. Seit 2014 betreibt T-Systems hier das größte und modernste Rechenzentrum des Telekom-Konzerns, das gleichzeitig eines der größten Rechenzentren Deutschland ist. Hinter den dicken und streng überwachten Betonmauern brummen Zehntausende Server und produzieren Cloud-Services für Unternehmenskunden aus der ganzen Welt. Mehr als 100 Cloud-Angebote sind in Biere unter einem Dach versammelt und bieten so eine Cloud der kurzen Wege.

Seit der Inbetriebnahme von Biere I ist die Nachfrage nach Cloud-Diensten weiter stark gewachsen, folglich musste auch die „Wolke“ wachsen. In nur 18 Monaten Bauzeit ist das Rechenzentrum deutlich vergrößert worden. Gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt Dr. Reiner Haseloff hat Thomas Kremer, Vorstand Deutsche Telekom, das neue Cloud-Rechenzentrum jetzt offiziell in Betrieb genommen. Der erweiterte Campus bietet nun so viel Platz, dass hier das etwa 200-fache Volumen des umfangreichen digitalen Datenbestands der Bayerischen Staatsbibliothek Platz finden könnte.

Thomas Kremer sagte dazu in Biere: „Die europäische Wirtschaft, der deutsche Mittelstand, die öffentliche Hand wollen und brauchen eine hochsichere und hochverfügbare IT. Genau das bietet unser Rechenzentrums-Campus in Biere. Deshalb ist es nur logisch, dass wir hier vor Ort erneut einen dreistelligen Millionenbetrag investieren und unsere Cloud-Kapazitäten weiter ausbauen.“ In Anbetracht der etwa 100.000 Server, die hier künftig zur Verfügung stehen, schlägt in Biere „unser digitales Herz“.

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Für Ministerpräsident Haseloff ist der Rechenzentrums-Campus High-Tech. „Das ist 21. Jahrhundert“, sagt er und betont: „Wer seine Daten in die Cloud nach Biere gibt, weiß sie in sicheren Händen“.

Innerhalb der weltumspannenden Rechenzentrums-Infrastruktur der Telekom hat sich der Campus Biere zu einem regelrechten Datendrehkreuz entwickelt. Hier sind die technischen Voraussetzungen geschaffen, damit T-Systems auch künftig im Wachstumsfeld Cloud ein sicherer und leistungsstarker Provider von gemanagten Cloud-Lösungen für Unternehmen ist.

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Netze Technologie & Innovation