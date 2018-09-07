Eine der größten Wolken Deutschlands

Video

Biere liegt knapp 20 Kilometer von Magdeburg entfernt, mitten im fruchtbaren Bördegebiet. Seit 2014 betreibt T-Systems hier das größte und modernste Rechenzentrum des Telekom-Konzerns, das gleichzeitig eines der größten Rechenzentren Deutschland ist. Hinter den dicken und streng überwachten Betonmauern brummen Zehntausende Server und produzieren Cloud-Services für Unternehmenskunden aus der ganzen Welt. Mehr als 100 Cloud-Angebote sind in Biere unter einem Dach versammelt und bieten so eine Cloud der kurzen Wege.

Seit der Inbetriebnahme von Biere I ist die Nachfrage nach Cloud-Diensten weiter stark gewachsen, folglich musste auch die „Wolke“ wachsen. In nur 18 Monaten Bauzeit ist das Rechenzentrum deutlich vergrößert worden. Gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt Dr. Reiner Haseloff hat Thomas Kremer, Vorstand Deutsche Telekom, das neue Cloud-Rechenzentrum jetzt offiziell in Betrieb genommen. Der erweiterte Campus bietet nun so viel Platz, dass hier das etwa 200-fache Volumen des umfangreichen digitalen Datenbestands der Bayerischen Staatsbibliothek Platz finden könnte.

Thomas Kremer sagte dazu in Biere: „Die europäische Wirtschaft, der deutsche Mittelstand, die öffentliche Hand wollen und brauchen eine hochsichere und hochverfügbare IT. Genau das bietet unser Rechenzentrums-Campus in Biere. Deshalb ist es nur logisch, dass wir hier vor Ort erneut einen dreistelligen Millionenbetrag investieren und unsere Cloud-Kapazitäten weiter ausbauen.“ In Anbetracht der etwa 100.000 Server, die hier künftig zur Verfügung stehen, schlägt in Biere „unser digitales Herz“.

Für Ministerpräsident Haseloff ist der Rechenzentrums-Campus High-Tech. „Das ist 21. Jahrhundert“, sagt er und betont: „Wer seine Daten in die Cloud nach Biere gibt, weiß sie in sicheren Händen“.

Innerhalb der weltumspannenden Rechenzentrums-Infrastruktur der Telekom hat sich der Campus Biere zu einem regelrechten Datendrehkreuz entwickelt. Hier sind die technischen Voraussetzungen geschaffen, damit T-Systems auch künftig im Wachstumsfeld Cloud ein sicherer und leistungsstarker Provider von gemanagten Cloud-Lösungen für Unternehmen ist.