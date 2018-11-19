Wir diskutieren über Künstliche Intelligenz und Ethik

KI soll das Leben einfacher und effizienter machen. Viele hoffen aber auch, dass es in Zukunft alle Probleme – von Hungersnot bis Heilmittel gegen Krankheiten - lösen wird. Positives Potenzial ist vorhanden, aber trotzdem gibt es auch einige Kritik, wenn es um die Verwendung von KI geht. Denn wer haftet beispielsweise dafür, wenn KI Schaden verursacht? Wenn sie sich nicht mehr kontrollieren lässt? Müssen wir einen ethischen Rahmen setzen? Und wenn ja, wie soll dieser aussehen?

Zusammen mit Experten wollen wir diese Themen am 5. Dezember um 19 Uhr in der Konzernzentrale der Deutschen Telekom diskutieren und von unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Hintergrund ist, die im Jahr 2016 ins Leben gerufene Initiative „Digitale Verantwortung“ der Deutschen Telekom, in der sie sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auseinandersetzt.

Zusätzlich finden Sie im Foyer eine Ausstellung ausgewählter Exponate zum Thema KI, die Sie vor sowie nach der Veranstaltung besichtigen und selber ausprobieren können.

Seien Sie also dabei, wenn es heißt:

Künstliche Intelligenz und Ethik: Alles gut, oder was?

Wo?

5. Dezember 2018, 19:00 Uhr

Konzernzentrale Deutsche Telekom

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn

Eintritt frei, Einlass: ab 18:00 Uhr

Im Anschluss findet ein Get Together mit Snacks und Getränken statt.

Wer?

Dr. Janina Loh, Roboter-Ethikerin, Institut für Philosophie an der Universität Wien

Prof. Dr. Christian Bauckhage, Professor für Informatik Universität Bonn und wissenschaftlicher Direktor des Fraunhofer-Zentrums für Maschinelles Lernen

Dr. Nils Lenke, Forschungsdirektor gesprächsorientierter KI bei Nuance

Claudia Nemat, Vorstand Technologie & Innovation der Deutschen Telekom



