Netzausbau 12/19

In den vergangenen Wochen haben wir den Fokus auf die Aufschaltung von Super-Vectoring gelegt. Deshalb sind die lokalen Ausbaumeldungen hier im Blog derzeit etwas spärlicher als sonst. Aber natürlich ruht unser Breitbandausbau nicht.

Rund 2,1 Millionen Haushalte können nun mit maximal 250 MBit/s im Web surfen. Damit steigt die Zahl der mit Super-Vectoring versorgten Haushalte auf insgesamt 19 Millionen an. Darüber hinaus haben wir auch bei den mit VDSL versorgten Haushalten um 444.000 Anschlüsse zugelegt - hier sind jetzt maximal 100 MBit/s möglich.

Und wir werden viele Gewerbegebiete mit FTTH-Anschlüssen versorgen. Auch das bindet Planungs- und Tiefbaukapazitäten.

Zudem geht es auch beim Thema Mobilfunkausbau mit LTE weiter - demnächst mehr hier im Blog zu Kommunen, wo wir ausgebaut haben (damit es übersichtlich bleibt lassen wir Großstädte ab 50.000 Einwohner bei den Blogmeldungen außen vor. Natürlich erweitern/optimieren wir unser Netz auch in Großstädten kontinuierlich weiter).





Wichtiger Hinweis:

Diese Seite wird von der Pressestelle erstellt und betreut.

Wir dokumentieren hier jede Woche unseren Netzausbau.

Wer etwas online buchen oder eine Beratung möchte, muss unsere Kundenwebseite www.telekom.de nutzen. Aus verschiedenen Gründen, u.a. wegen Wettbewerbsrecht und Regulierung, können wir an dieser Stelle keine individuellen Ausbauanfragen beantworten. Dafür besteht die Möglichkeit, sich unter www.telekom.de/schneller als Kunde einzutragen und frühzeitig eine Info zu erhalten, sobald der Ausbau an der dort eingetragenen Adresse abgeschlossen ist.

Schnelles Internet: Hier ist es angekommen

Der Glasfaserausbau mit Surfgeschwindigkeiten bis zu 250 MBit/s kann ab sofort hier genutzt werden:

VG Feldstein (OT Eichenberg, Lengfeld und Themar im Vorwahlbereich 036873)

Hier kann adressgenau recherchiert werden: www.telekom.de/schneller .

Hinweis: Seit dem 1. August 2018 sind Surfgeschwindigkeiten von bis zu 250 MBit/s möglich . Die Anschlüsse sind in rund 900 Kommunen in ganz Deutschland geschaltet. In der ersten Tranche stehen Mittelzentren und der ländliche Raum im Fokus. Ballungsräume werden bis Ende des Jahres folgen. Kunden können ab sofort auf www.telekom.de/schneller adressgenau recherchieren , ob ihre Anschlüsse bereits von dem neuen Tempo profitieren können.

Außerdem gibt es einen Ausbauticker (#DABEI) für alle Telekom-Anschlüsse in Deutschland, die einen Tarif ab 100 MBit/s (oder mehr) buchen können: www.telekom.de/ausbauticker .

Schnelles Internet: Hier beginnt der Ausbau

Die Planungen für einen Glasfaserausbau hat die Telekom diese Woche in folgenden Kommunen begonnen:

Für Geschwindigkeiten bis zu 250 MBit/s:

Keine Planungen in dieser Woche

Baustart /Beginn von Ausbauarbeiten:

Keine Baustarts in dieser Woche

Hinweis: Die Ausbaugebiete sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf der Karte www.telekom.de/schneller abgebildet . Es besteht aber die Möglichkeit sich dort als Kunde einzutragen und eine frühzeitige Info zu erhalten, sobald der Ausbau abgeschlossen ist.

Geförderte Projekte

Nachdem wir öffentliche Ausschreibungen gewonnen haben konnten wir diese Woche außerdem Verträge für den Breitbandausbau mit bis zu 100 MBit/s abschließen (der Ausbau erfolgt zum Teil auch mit bis zu 1 GBit/s):

Keine Kooperationen in dieser Woche

Hinweis: In der Regel dauert der Ausbau (je nach Aufwand oder Vertrag) zwischen zwölf bis 36 Monate. Anschließend können die Kunden die neuen Anschlüsse nutzen. Die Ausbaugebiete sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf der Karte www.telekom.de/schneller abgebildet . Es besteht aber die Möglichkeit sich dort als Kunde einzutragen und eine frühzeitige Info zu erhalten, sobald der Ausbau abgeschlossen ist.

Baustart /Beginn von Ausbauarbeiten:

Keine Baustarts in dieser Woche

Und wir haben den Netzausbau mit Surfgeschwindigkeiten bis zu 1 GBit/s in den folgenden Kommunen erfolgreich abgeschlossen :

Gersheim (inkl. OT Medelsheim im Vorwahlbereich 06844 - in FTTC-Technik)

Ab sofort kann hier das schnelle Internet genutzt werden.

Mehr über das Thema "Netzausbau" erfahren

Auf unserem Youtube-Kanal "t elekomnetz " begleiten wir den Netzaus- und umbau in Bild und Ton.

Wer Infos ganz schnell haben will, folgt uns auf Twitter: " telekomnetz ".