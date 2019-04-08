China und die Algorithmen: gelobtes Land oder digitaler Alptraum?

Der Sozialkredit spiegelt die Vertrauenswürdigkeit der Bürger und Firmen durch ein Punktekonto wieder. Punkte lassen sich durch gutes Verhalten im Sinne der Regierung sammeln. Viele Punkte werden mit Privilegien belohnt. Fehlverhalten wird durch Punktabzug bestraft. Wer wenig Punkte hat, kann beispielsweise keine Flug- oder Bahntickets buchen oder bekommt im Hotel schlechtere Zimmer.

Die Idee mündet in einem Staat, der die Überwachung seiner Bürger perfektioniert hat. In einer Dystopie, die aus europäischer Perspektive Angst macht.

Wir haben mit Mareike Ohlberg vom Mercator Institute for China Studies gesprochen. Wir wollten wissen, wie weit China mit der Umsetzung seiner Pläne ist? Was die Chinesen über den Credit Score denken? Und ob Kritik aus Europa gerechtfertigt ist?

Die China-Expertin plädiert für eine sachlichere Auseinandersetzung und einen Blick auf die Fakten. „Bei dem Wort ‚System‘ denkt man ja häufig an ein zentral gesteuertes System. Das ist hier nicht der Fall. Das Wort System muss hier eher als gesetzlicher Rahmen verstanden werden“, sagt Ohlberg. Derzeit liefen erst diverse Tests in verschiedenen Regionen. Auch sei nicht davon auszugehen, dass das System im Jahre 2020 fertig sei.

Zur Frage, wie die Chinesen darüber denken, sagt Ohlberg: „Es gibt ein paar Studien, die besagen, dass Chinesen das System generell eher unterstützen. Das ist auch mein persönlicher Eindruck, wenn ich mit Chinesen spreche. Viele haben den Eindruck, dass es einem großen Vertrauensproblem in der chinesischen Gesellschaft entgegenwirkt. Das soll aber nicht heißen, dass grundsätzlich alle Chinesen dafür sind oder dass diese Einschätzung zwangsläufig auf einer guten Informationslage basiert.“

Wer mehr über den Sozialkredit und darüber, ob wir Europäer das System, mit den westlichen Werten, wie Meinungsfreiheit und Datenschutz, als ferne Dystopie sehen können, der lese den Blogbeitrag.

Diesen und das vollständige Interview mit Mareike Ohlberg finden Sie in unserem Special.

Viel Spaß bei der Lektüre.