Beginn der Beurteilungsrunde 2019

Ab Anfang September 2019 beginnt die Abforderung der Stellungnahmen für die extern eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe A9vz des mittleren Dienstes sowie des gehobenen und höheren Dienst. Die Stellungnahmen sind ein wichtiges Element für die Berichterstatterinnen und Berichterstatter, um sich ein Bild von der zu beurteilenden Beamtin/dem Beamten zu machen und so eine aussagekräftige Beurteilung zu erstellen. Die Stellungnahmen werden auch wie in den vergangenen Jahren nicht direkt durch die Führungskraft eröffnet, sondern zusammen mit der Eröffnung der dienstlichen Beurteilung zur Verfügung gestellt.