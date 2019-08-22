Netzausbau 34/19

Rund 23 Millionen Haushalte können aktuell mit bis zu 250 MBit/s im Web surfen. Die Gesamtzahl aller Haushalte, die einen Tarif mit bis zu 100 Mbit/s oder mehr nutzen können liegt aktuell bei über 29 Millionen ( www.telekom.de/ausbauticker ).

Und wir werden viele Gewerbegebiete mit FTTH-Anschlüssen versorgen. Auch das bindet Planungs- und Tiefbaukapazitäten.

Wichtiger Hinweis:

Diese Seite wird von der Pressestelle erstellt und betreut.

Wir dokumentieren hier jede Woche unseren Netzausbau.

Wer etwas online buchen oder eine Beratung möchte, muss unsere Kundenwebseite www.telekom.de nutzen. Aus verschiedenen Gründen, u. a. wegen Wettbewerbsrecht und Regulierung, können wir an dieser Stelle keine individuellen Ausbauanfragen beantworten. Dafür besteht die Möglichkeit, sich unter www.telekom.de/schneller als Kunde einzutragen und frühzeitig eine Info zu erhalten, sobald der Ausbau an der dort eingetragenen Adresse abgeschlossen ist.

Schnelles Internet: Hier ist es angekommen

Der Glasfaserausbau mit Surfgeschwindigkeiten bis zu 250 MBit/s kann ab sofort hier genutzt werden:

Ascha (80 Haushalte)

Kämpfelbach (1.250 Haushalte)

Windach (370 haushalte)

Hier kann adressgenau recherchiert werden: www.telekom.de/schneller .

Schnelles Internet: Hier beginnt der Ausbau

Die Planungen für einen Glasfaserausbau hat die Telekom diese Woche in folgenden Kommunen begonnen:

Für Geschwindigkeiten bis zu 250 MBit/s

Baustart /Beginn von Ausbauarbeiten:

Straubing (50 Haushalte)

Hinweis: Die Ausbaugebiete sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf der Karte www.telekom.de/schneller abgebildet . Es besteht aber die Möglichkeit sich dort als Kunde einzutragen und eine frühzeitige Info zu erhalten, sobald der Ausbau abgeschlossen ist.

Geförderte Projekte

Nachdem wir öffentliche Ausschreibungen gewonnen haben konnten wir diese Woche außerdem Verträge für den Breitbandausbau mit bis zu 100 MBit/s abschließen (der Ausbau erfolgt zum Teil auch mit bis zu 1 GBit/s):

Arnstein

Baiern (90 Haushalte)

Ebersberg (1.900 Haushalte)

Eisingen (1.700 Haushalte)

Hinweis: In der Regel dauert der Ausbau (je nach Aufwand oder Vertrag) zwischen zwölf bis 36 Monate. Anschließend können die Kunden die neuen Anschlüsse nutzen. Die Ausbaugebiete sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf der Karte www.telekom.de/schneller abgebildet . Es besteht aber die Möglichkeit sich dort als Kunde einzutragen und eine frühzeitige Info zu erhalten, sobald der Ausbau abgeschlossen ist.

Baustart/Beginn von Ausbauarbeiten

Keine Baustarts in dieser Woche

Und wir haben den Netzausbau mit Surfgeschwindigkeiten bis zu 1 GBit/s in den folgenden Kommunen erfolgreich abgeschlossen :. Ab sofort kann hier das schnelle Internet genutzt werden:

Keine Starts in dieser Woche

Mehr über das Thema "Netzausbau" erfahren

Auf unserem Youtube-Kanal " Telekom-Netz " begleiten wir den Netzaus- und umbau in Bild und Ton.