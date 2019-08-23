Neu: Externes Kundenportal für Personalangelegenheiten

Im neuen Personalservice stehen registrierten Kunden viele Self-Services zur Verfügung. Beamte können ebenfalls auf das Portal zugreifen, sich aufgrund von gesetzlichen Datenschutzbestimmungen jedoch leider noch nicht registrieren. Der Personalservice steht rund um die Uhr zur Verfügung und unterstützt dabei, personalrelevante Fragen und Anliegen schnell, einfach und transparent zu klären. Hier der Link zum Portal: https://personalservice.telekom.com

Für wen ist das Portal hauptsächlich relevant?

Für alle, die noch Personalthemen aus ihrem ehemaligen Arbeitsverhältnis mit der Telekom zu erledigen haben.

Ehemalige Mitarbeiter / Angestellte

doppelte / verlorene Bescheinigungen beantragen,

Datenänderungen melden,

Nebentätigkeiten anmelden.

Rentner

finden hier Informationen zu folgenden Produkten der betrieblichen Altersvorsorge: Kapitalkontenplan (arbeitgeberfinanzierte Versorgungszusage), Deferred Compensation (Entgeltumwandlung für Leitende Angestellte), Telekom-Pensionsfonds (arbeitnehmerfinanzierte Betriebsrente).

können, sobald Sie Ihre berufliche Laufbahn beendet haben, unter anderem die Auszahlung Ihrer Ansprüche beauftragen, aus dem EU-Ausland Ihre Bescheinigungen einreichen oder Nebentätigkeiten melden.



Ihre Vorteile

Der Self-Service beinhaltet für Sie relevante Informationen und ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar. Sie werden durch den Prozess geführt und haben einen weitreichenden Überblick. In Ihrem personalisierten Profil sind alle Ihre Daten gesammelt, an einem Ort und sicher. Damit ist er auch ihr zentraler Kontaktkanal für alle Themen, die vom Telekom Personalservice bearbeitet werden. So bietet der Self-Service schnellere Auftragsklärung, da das Portal Recherche, Rückfragen und Postwege bis zur Bearbeitung reduziert.