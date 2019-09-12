Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei T-Mobile Polska

Jedes Jahr führen wir an mehreren nationalen und internationalen Standorten Employee Relations Policy (ERP) Reviews durch. In diesem Jahr fand unser Unser erstes Review in diesem Jahr fand am 22. und 23. Mai 2019 bei T-Mobile Polska in Warschau statt. Im Rahmen des Reviews wurden sowohl Gespräche mit dem Management als auch mit einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt. Ferner führten wir im Vorfeld eine Online- Mitarbeiterbefragung durch, die uns zusätzliche Erkenntnisse brachte.

Die Diskussionen während des Vor-Ort-Termins zeigten, dass alle Elemente der ER-Policy erfolgreich umgesetzt wurden. Die Leitlinien sind ein lebendiger Teil der Unternehmenskultur von T-Mobile Polska, die insbesondere durch den jährlichen "Tag der Leitlinien" besondere Aufmerksamkeit erfahren. Die Wahrnehmung der Leitlinien wird auch durch andere Elemente und Kampagnen verstärkt, wie zum Beispiel Plakate auf den Fluren.

Positive Kultur prägt das Unternehmen

Die Auswertungen ergaben, dass das Unternehmen durch eine positive Kultur geprägt ist. Viele Beschäftige sind stolz darauf, für T-Mobile Polska arbeiten zu dürfen und arbeiten bereits seit Jahrzehnten für das Unternehmen. Es gibt das Jahr über unterschiedlichste Veranstaltungen, um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den verschiedensten Themen und Strategien zu informieren. Ein offener Dialog mit ihren Beschäftigten sowie Meinungsfreiheit und -vielfalt sind dem Management bei T-Mobile Polska sehr wichtig. Eine offene Feedback-Kultur wird gefördert und auch vom Management vorgelebt. Dies wird beispielsweise beim Thema Einstellung deutlich. Hier wird durch entsprechende Verfahren und Trainings für die Eingestellten Beschäftigten sichergestellt, dass die Werte der Leitsätze umgesetzt werden.

Herausforderungen werden angegangen

Es gibt verschiedene Herausforderungen: Eine Herausforderung ist beispielsweise Qualifizierte, neue qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren, insbesondere im IT-Bereich, ist eine. T-Mobile Polska nutzt verschiedene Kanäle, um hochqualifizierte IT Experten zu gewinnen und diese dann auch zu halten. Im Zuge des immer stärker werdenden Wettbewerbs auf dem polnischen Arbeitsmarkt wird es jedoch schwieriger, Leute mit den richtigen Qualifikationen und Skills zu finden. Hinzukommt, dass die Prozesse im Bereich Rekrutierung sehr zeitintensiv sind. Dies soll künftig beschleunigt werden. Auch ist die Anzahl der Bewerbungen von internationalen Interessenten sehr gering, wodurch in der gesamten Belegschaft nur wenige internationale Kolleginnen und Kollegen arbeiten.

Eine weitere Herausforderung wird sein, noch stärkerverstärkt das Thema Digitalisierung anzugehen. So wird ein Thema zukünftig sein, mehr und mehr digitale Trainings anzubieten, anstatt Vor-Ort-Trainings. Auch Themen wie die Implementierung neuer Arbeitsmodelle wie beispielsweise agiles Arbeiten im digitalen Zeitalter oder der und des Erwerbs neuer, digitaler Fähigkeiten für dieder Beschäftigen werden in Zukunft noch wichtiger werden. Diese Maßnahmen erfordern eine intensive Unterstützung durch Vorgesetzte und Führungskräfte. Auch ist T-Mobile Polska vor die Herausforderung gestellt, auf eine ausgewogene Work-Life Balance der Beschäftigten zu achten. Es gibt bereites mehrere Initiativen, die dieses Thema adressieren.

Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass die Kernelemente der ER Policy im Unternehmensalltag integriert und der Mehrheit der Beschäftigten bekannt sind. Die Beschäftigten haben, trotz zahlreicher Umstrukturierungen, eine positive Einstellungen gegenüber T-Mobile Polska als Arbeitgeber. Auch wird , der positive Teamspirit und die Zusammenarbeit zwischen Management und BeschäftigtenAngestellten wird gelobt.