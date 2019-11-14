Netzausbau 46/19

Rund 30 Millionen Haushalte können aktuell mit bis zu 250 MBit/s im Web surfen ( www.telekom.de/ausbauticker ).

Wichtiger Hinweis:

Diese Seite wird von der Pressestelle erstellt und betreut.

Wir dokumentieren hier jede Woche unseren Netzausbau.

Wer etwas online buchen oder eine Beratung möchte, muss unsere Kundenwebseite www.telekom.de nutzen. Aus verschiedenen Gründen, u. a. wegen Wettbewerbsrecht und Regulierung, können wir an dieser Stelle keine individuellen Ausbauanfragen beantworten. Dafür besteht die Möglichkeit, sich unter www.telekom.de/schneller als Kunde einzutragen und frühzeitig eine Info zu erhalten, sobald der Ausbau an der dort eingetragenen Adresse abgeschlossen ist.

LTE -Ausbau: Schneller ins Mobilfunknetz

Noch schnellere LTE-Technik mit Übertragungsraten von bis zu 150 MBit/s hat die Telekom in folgenden Städten und Gemeinden in Betrieb genommen

Attendorn

Bad Muskau

Blankenfelde-Mahlow

Bottrop

Delmenhorst

Dünsen

Erfweiler

Gelsenkirchen

Hitzacker (Elbe)

Hochdorf-Assenheim

Hördt

Hunderdorf

Krefeld

Lauchhammer

Leer (Ostfriesland)

Lübeck

Manching

Mehltheuer

Nohfelden

Redekin

Saalfeld/Saale

Schwandorf

Schweich

Siegsdorf

Solingen

Winnigstedt

Zerbst

Mit der Aktion "Wir jagen Funklöcher" will die Telekom auch die entlegensten Gebiete Deutschlands mit schnelle LTE versorgen. Die Aktion ist dabei für Gemeinden nicht nur kostenlos - sie können auch proaktiv mithelfen. Der Hashtag in den Sozialen Medien lautet #wjf.

Schnelles Internet: Hier ist es angekommen

Der Glasfaserausbau mit Surfgeschwindigkeiten bis zu 1 GBit/s (1.000 MBit/s) kann ab sofort hier genutzt werden:

Edling

Ehrenfriedersdorf und Drebach

Gersdorf

Marzling

Stadelhofen

Stephansposching Ortsteil Fehmbach, Freundorf, Friesendorf, Hankhof, Rottersdorfer Straße, Sautorn, Schaidham, Steinfürth und Wappersdorf

Weißwasser/Oberlausitz

Wettringen

Hier kann adressgenau recherchiert werden: www.telekom.de/schneller .

Geförderte Projekte

Nachdem wir öffentliche Ausschreibungen gewonnen haben konnten wir diese Woche außerdem Verträge für den Breitbandausbau mit bis zu 100 MBit/s abschließen (der Ausbau erfolgt zum Teil auch mit bis zu 1 GBit/s):

Wetzlar Gewerbegebiet Hörnsheimer Eck



Hinweis: In der Regel dauert der Ausbau (je nach Aufwand oder Vertrag) zwischen zwölf bis 36 Monate. Anschließend können die Kunden die neuen Anschlüsse nutzen. Die Ausbaugebiete sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf der Karte www.telekom.de/schneller abgebildet . Es besteht aber die Möglichkeit sich dort als Kunde einzutragen und eine frühzeitige Info zu erhalten, sobald der Ausbau abgeschlossen ist.

Wer mehr über das Thema "Netzausbau" erfahren will, kann unserem YouTube Kanal " Telekom-Netz " folgen. Hier begleiten wir unseren Netzausbau und Netzumbau in Bild und Ton. Wer aktuell informiert werden will, folgt uns auf Twitter: " telekomnetz ".